Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: сколько заплатим за валюту

В Украине после нескольких недель снижения курса доллара валюта развернется на 180 градусов и перейдет к росту. Курс увеличится с 26,9-27 до 27,2 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер. "НБУ предпочитает пока оставаться наблюдателем и не вмешиваться в происходящее. Кроме того, Минфин гасил облигации и проценты по ним на сумму более 15 млрд грн. Судя по всему, держатели бумаг предпочли конвертировать доходов в валюту. Ожидаем курс вблизи 27,20 грн/$", – отмечает эксперт.

Активный рост американского ВВП сдерживает доллар от более быстрого падения. Как только другие страны начнут догонять США, стимулов для хранения "американца" станет еще меньше. По сути дела, участники рынка ожидают устойчивое восстановление глобальной экономики и медленную реакцию ФРС США на разгон инфляции, что будет способствовать дальнейшему снижению стоимости доллара.

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Впрочем, если рост цен все-таки начнет выходить из под контроля, то регулятору придется действовать: отменять стимулы. Это неизбежно приведет к падению фондовых рынков и укреплению доллара. Правда, инвесторы пока не верят в подобный расклад, а значит текущая тенденция динамика сохраниться.

"Текущий курс выглядит привлекательно для импортеров и прочих компаний, так что его рост от уровня много месячных минимумов, несмотря на глобальную тенденцию к снижению стоимости доллара, удивления вызывать не должен", – добавил эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара до конца недели может опуститься ниже психологической отметки, уверены многие аналитики. В то же время некоторые эксперты наоборот ожидают незначительную девальвацию гривни.