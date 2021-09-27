Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: сколько заплатим за валюту в октябре

В Украине курс доллара в первую неделю октября развернется на 180 градусов и после плавного снижения перейдет к росту. Так, валюта подорожает с 26,5 до 26,7 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Опрошенные аналитики уверены: плавного снижения гривни в ближайшую неделю не миновать. Гривня будет двигаться к новой психологической отметке.

"Недавнее укрепление гривни явно будет способствовать сокращению предложения валюты со стороны продавцов, которые будут совершать конвертации по минимуму и приберегут основные объемы до более подходящего курса. Данный факт облегчит спекулянтам работу по расшатыванию курса. Серьезных причин для укрепления гривни нет. Ожидаем курс вблизи 26,70 грн/$", – рассказал OBOZREVATEL аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

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Чтобы сдержать значительное укрепление гривни, Нацбанк был вынужден выйти на рынок и выкупить $10 млн. Когда растет спрос на валюту (больше покупают), но при этом предложение (сколько продают) остается неизменным, курс растет. И наоборот. Задача НБУ – не допустить резких скачков в любую из сторон.

Причина снижения курса доллара – слабая активность импортеров, которые опасаются введения более жестких карантинных ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации, добавляет аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.