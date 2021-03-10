Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 9 до 10 марта развернется на 180 градусов после устойчивого снижения и увеличится на 5 копеек до 27,5 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает усредненное значение, которое позволяет участникам рынка оценивать ориентировочную стоимость. Фактический курс доллара формируется в результате баланса спроса и предложения на рынке.

Отметим, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка снизился на 13 копеек. Гривня торговалась в узком диапазоне 27,70-27,95, а в четверг более сильно укрепилась. Общее колебание гривни составило 25 копеек за неделю.

На стоимость доллара повлияет повышение учетной ставки Нацбанком. "Размер учетной ставки оказывает определяющее влияние на ставки по вкладам и займам, а значит в ближайшее время стоит ожидать удорожания кредитных средств. НБУ четко дал понять, что готов к более решительному ужесточению кредитно-денежной политики в рамках сдерживания инфляции", – поясняет аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.