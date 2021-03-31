Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара после 7 дней роста развернется на 180 градусов и перейдет к снижению. Валюта 31 марта подешевеет с 27,96 до 27,88 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор показывает усредненное значение. Они считают среднюю стоимость доллара по всем сделкам и публикуют справочный курс.

Украинцы же покупают доллары по тому курсу, который формируется на наличном рынке. Он может меняться в разные стороны в течение одного дня. Сейчас на доллар влияет целый ряд факторов:

отсутствие позитивных новостей от МВФ;

ужесточение карантина;

конец месяца;

посевная.

Гривня значительно дешевеет с оглядкой на динамику других валют развивающихся стран из-за снижения интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Одна из главных причин – отставка главы турецкого центробанка, выступавшего за жесткую монетарную политику, и приход на его место сторонника низких процентных ставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.