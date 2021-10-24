Курс доллара в Украине показал неожиданную динамику: сколько заплатим в ноябре

В октябре курс доллара в Украине опустился до рекордно низкой за полтора года отметки в 26,2 грн. Это неожиданный для валютного рынка поворот: традиционно осенью американская валюта значительно дорожает, однако 2021-й стал исключением.

Прогнозы экспертов о том, сколько будет стоить доллар в ноябре, расходятся. Одни допускают дальнейшую девальвацию, другие же ожидают роста до 27,4 грн за доллар.

О том, что и как повлияет на курс, читайте в материале OBOZREVATEL.

В ноябре ситуация на валютном рынке значительно не изменится, уверена аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. Еще несколько месяцев назад эксперт прогнозировала девальвацию, теперь же, исходя из действующих факторов, прогноз остается крайне сдержанным: доллар будет колебаться около действующих отметок или же незначительно подешевеет.

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"Наиболее вероятно или продолжение слабого укрепления курса или стабилизация на тех уровнях, которые есть сейчас", – говорит аналитик. По ее словам, курс удерживается благодаря хорошему торговому балансу, который сохранился еще с прошлого года.

Торговый дефицит остается на низком уровне к тому же объемы экспорта – рекордные за 9 лет. "В стране достаточно высокий приплыв валюты от экспорта в течение длительного времени, – рассказывает Ахтырко. – При этом спрос на валюту со стороны импортеров не такой высокий. Это создает балансовое значение. За счет того, что предложение превышает спрос – курс укрепляется".

По словам эксперта, резкого разворота торгового баланса до конца года не ожидается, несмотря на то, что конъюнктура на мировых рынках касательно украинского экспорта ухудшилась. Но сейчас должен вырасти экспорт агропродукции, потому еще некоторое время торговый баланс будет находиться в хорошем состоянии. Это, по мнению Ахтырко, должно держать гривню.

Что повлияет на курс доллара:

рекордные объемы экспорта;

высокие цены на газ в Европе;

низкий дефицит торгового баланса;

высокие экспортные выручки аграриев.

Более смелые оценки озвучивает глава Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Юрий Шоломицкий. По его словам, на курс будет влиять высокая цена на газ и другие энергоносители. Их подорожание давит на платежный баланс.

"Для того, чтобы скорректировать это влияние, нужна будет небольшая девальвация. Но я пока не вижу, чтобы она могла быть сильной. Курс может быть на уровне 27,3-27,4 грн за доллар. Это не максимальный, но осторожный курс ближе к верхней границе", – утверждает эксперт.

По словам Шоломицкого, сейчас на курс валют влияет и много положительных факторов. К примеру, в Украине был хороший урожай, который сейчас идет на экспорт. Соответственно, есть и приток валюты в сторону государства. Также важную роль для курса играет прогресс в переговорах с МВФ. Это является фактором спокойствия и большей уверенности для иностранных инвесторов.

"Сейчас во всех странах идут инфляционные процессы. Наша инфляция – часть общемировой тенденции. Но у нас в целом ситуация сбалансированная и критических колебаний курса не будет", – говорит эксперт.

Вместе с укреплением гривни снижаются валютные поступления в бюджет (в первую очередь за счет сокращения поступлений с таможни, акцизных платежей). С другой стороны, меньше нужно тратить на погашение и обслуживание внешних займов.

По данным Министерства финансов, в результате рекордного за много лет укрепления курса доллара в 2019-м государство сэкономило на кредитных платежах в два раза меньше, чем потеряло от поступлений.

Также дешевый доллар снижает выручки экспортеров в гривневом эквиваленте. А вот для населения больше плюсов: стабилизируются цены на недвижимость (закреплены в валюте), есть вероятность снижения цен на импортную продукцию (а это четвертая часть потребительской корзины).