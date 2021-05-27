Курс доллара в Украине подскочил: сколько стоит валюта

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 27 мая, на отметке 27,54 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 9 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,66 грн/€. Таким образом, европейская валюта стала дешевле на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,45 грн/$

Продажа – 27,60 грн/$

Евро:

Покупка – 33,40 грн/€

Продажа – 33,75 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Украине курс доллара может резко упасть и опуститься до отметки 27,5 грн/$. На стоимость валюты повлияет целый ряд причин: минимизация угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.