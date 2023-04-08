Курс доллара в Украине пересек "красную линию": опустится ли валюта до уровня 35 грн/$

В Украине курс доллара на наличном рынке пересек "красную линию" (официальный курс) только в покупке, но тенденция укрепления национальной валюты налицо. Однако шансов, что доллар будет стоить 35 грн/$, в ближайшее время немного.

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Об этом со ссылкой на оценки экспертов рынка сообщает издание UBR.ua. Универсал Банк, который эмитирует карты monobank, установил курс наличного доллара в покупке на 36,4 грн/$, что на 20 коп ниже официального курса НБУ. Конечно, продавал банк доллар выше этого "дна", но тренд на укрепление гривны в последнее время очевидный.

По подсчетам экономиста Юрия Гайдая, если перед повышением официального курса в июле прошлого года разрыв между ним и наличным достигал 28%, а на пике наличного курса в сентябре – 16%, то сейчас эта разница уже меньше 2%. Он считает, что причины этого следующие:

уменьшение спроса на наличную валюту у населения из-за возможности купить безнал с последующим размещением на депозитах в валюте, объемы которых динамично растут;

отсутствие эмиссии гривни с конца прошлого года;

увеличение предложения из-за сезонной продажи валюты аграриями, которые готовились к посевной и нуждались в гривневой наличности.

Эксперты считают, что теоретически курс действительно может падать ниже уровня 37 грн/$, но рядовым украинцам вряд ли удастся воспользоваться плодами этого тренда. "Курс доллара по 35 грн/$ – это оптимистичные оценки, которые также имеют право на существование. Но для населения это не станет возможностью купить доллар по 35 грн, и товары в стране не подешевеют. По разным причинам. Поэтому важно, что курс валют играет для населения меньшую роль, а значит, заниматься ценообразованием без спекулятивной составляющей будет проще, как и контролировать инфляцию в стране в будущем", – считает аналитик Максим Орыщак.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 апреля, средний курс доллара в украинских банках заметно повысился до 37,05/ 37,75 грн (покупка/продажа). Таким образом, за сутки курс в продаже вырос на 35 коп., а в покупке – на 15 коп. Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн/доллар.

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