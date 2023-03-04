Что будет с курсом доллара в Украине весной и что будет влиять на валюту: прогноз эксперта

Наличный курс доллара в Украине, вероятно, будет находиться в коридоре 38-44 грн до окончания весны. При этом на ситуацию влияют многие факторы.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. Он добавил, что это условные цифры, потому что в зависимости от ситуации курс может меняться.

Также Кущ рассказал, какие два фактора больше всего влияют на курс американского доллара в Украине. Положительный – приток иностранной валюты от западных партнеров. Именно это ключевой фактор, влияющий на курсообразование. Второй – отрицательный – отток валюты по карточным счетам украинцев, находящихся за границей.

"Первый фактор дает нам до $3 млрд прибыли, но сейчас он снизился до $2 млрд. Второй фактор – отток валюты за границу в размере $2-2,5 млрд. То есть они в принципе уравновешены между собой. Именно эти факторы формируют самые большие, скажем так , финансовые потоки. Причем как на вход влить в страну, так и на выход", – объяснил специалист.

При этом будут появляться другие факторы, которые будут влиять на курс валюты. Например, положительный – "зерновой коридор", отрицательный – вывод доходов нерезидентов с рынка ОВГЗ.

Кущ добавил, что тактические факторы, которые могут улучшать или усугублять тренд, но не формируют стретегический тренд. Ключевой фактор – международная финансовая помощь.

"Вообще этот геополитический маркетинг, который проводит президент Зеленский, то есть на разных мировых форумах привлекает внимание, то если он будет работать и дальше, тогда у нас будет все в порядке. Если будет какое-то ослабление международной помощи, тогда могут произойти проблемы", – подчеркнул Кущ. .

Ранее эксперт рассказал OBOZREVATEL, каким будет курс доллара в Украине в марте.

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