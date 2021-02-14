Курс доллара в Украине перейдет к уверенному росту: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара после укрепления до 27,7 грн/$ уже до 19 февраля вплотную подойдет к отметке в 28 грн/$. Плавную девальвацию прогнозирует большинство украинских аналитиков.

О том, как и почему изменится стоимость валюты в ближайшую неделю, читайте в материале OBOZREVATEL.

В феврале гривня уверенно укреплялась по отношению к доллару и опустилась ниже психологически важной отметки. Для этого есть сразу несколько причин:

Минфин привлек валюту за счет размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ);

спрос на доллары снижается;

перед посевной предприятия увеличили продажу валюты;

аграрии и другие экспортеры получают высокие экспортные выручки.

Еще одна новость – переводы заробитчан (а это на ряду с кредитами и экспортом один из главных источников пополнения валюты в Украине), несмотря на карантин и ограничения на передвижения, остаются на высоком уровне. В 2020-м они достигли 12,2 млрд долларов, а это на 1,56% больше, чем годом ранее.

По подсчетам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, поступления от заробитчан превысили объемы экспортной выручки от продажи зерновых культур. Однако такая ситуация продлится недолго. "На предстоящей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю коррекции к уровню к 27,95. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,95", – отмечает аналитик.

Его коллега из ТелеТрейд Сергей Родлер отмечает также и оптимистические настроения со стороны инвесторов. "В связи с чем спрос на доллар, который используется в качестве защитного инструмента, снижается, а интерес к более рисковым активам развивающихся стран, позволяющим получить большую доходность, растет", – добавляет Родлер.

Такая динамика прослеживается и по ОВГЗ. За первые две недели февраля Министерство финансов уже успело привлечь в бюджет 12,3 млрд грн, тогда как для полного погашения долговых обязательств в этом месяце требуется 12,4 млрд грн. Таким образом, может повторится январская ситуация, когда ведомство привлекло в бюджет в два раза больше средств чем надо было для погашения.

"Необходимость в пополнении бюджета никуда не исчезла, так что в данный момент гораздо больше шансов на рост курса, чем на его падение. Ожидаем курс гривны вблизи отметки в 27,90 за доллар", – прогнозирует Родлер.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что укрепление гривни – всего лишь сезонное явление. Эксперт цитирует словам министра финансов Сергея Марченко, который пояснил это традиционной продажей валюты аграриями для того, чтобы полученную гривню использовать на подготовку посевной.

"На ближайшую неделю мы не ожидаем значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Опрошенные аналитики уверены: украинцам, которые держат свои сбережения в долларах, не стоит покупать или продавать валюту из-за небольших колебаний. Выиграть на изменении курса не всегда удается даже тем, кто занимается этим профессионально.

Если же нужна крупная сумма в гривне, которая сейчас хранится в долларах – лучше всего продавать валюту равными частями так, чтобы сгладить возможные риски. С одной стороны это не гарантирует возможность заработать, но и дает возможность не потерять средства.

Еще один вариант – разместить доллары на валютном вкладе. Доходность по нему составляет всего лишь несколько процентов, но это полностью покроет возможную потерю от укрепления гривни. Правда, здесь также нужно учитывать, что по закону в случаи закрытия банка валютные вклады конвертируют в гривню и вернут в размере, который не превышает 200 тыс. грн.

Уже несколько лет в Украине обсуждают вопрос увеличения страховой гарантии по вкладам, но окончательное решение так и не приняли. Единственный украинский банк, который гарантирует возвращение всей суммы вклада в случае банкрутства – государственный Ощадбанк. Правда, закрытие этого банка практически невозможно.

Несмотря на то, что укрепление гривни в ближайшую неделю ожидать не стоит, в конце отопительного сезона и ближе к лету на валютном рынке происходит уже традиционное сезонное падение доллара. Плавных колебаний валюты в обе стороны избежать не удастся. Уже семь лет гривня в Украине находится в "свободном плавании", а ее стоимость зависит от баланса спроса и предложения на валюту.