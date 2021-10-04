Курс доллара в Украине перейдет к росту: сколько будет стоить через неделю

В Украине курс доллара до 11 октября может увеличиться с 26,6 до 26,75-26,8 грн/$. С одной стороны на стоимость валюты повлияет относительно стабильная ситуация на валютных рынках, а с другой – доллар будут толкать вверх выплаты по кредитам, импорт энергоресурсов и ожидание локдауна.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Опрошенные аналитики считают, что девальвация гривни – наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни. В RoboForex прогнозируют подорожание до 26,75 грн/$, пояснил аналитик Андрей Гойлов. Его коллега из ForexClub Андрей Шевчишин считает, что доллар увеличится до 26,7 грн, а аналитик Александр Болтян из Esperio допускает, что доллар подорожает до 26,8 грн.

В целом же плавная девальвация доллара – привычная ситуация для осени. Так происходит ежегодно: летом курс укрепляется за счет экспортных выручек аграриев, роста сырьевых рынков. А осенью, когда по традиции нужно производить крупные выплаты по госдолгу, тратить валюту на покупку газа, доллар уходит вниз.

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Также на валюту влияют и переговоры с МВФ. Если в ближайшее время удастся договориться о новом кредите, это станет хорошим знаком для иностранцев, которые будут охотнее покупать украинские облигации внутреннего госзайма, что поможет укрепиться валюте.

Кроме того:

бизнес в ожидании локдауна может увеличить покупку доллара по действующему курсу, что увеличит спрос и приведет к девальвации;

также многое зависит от ситуации на внешних сырьевых рынках.

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