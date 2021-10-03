Курс доллара в Украине резко развернется: сколько будет стоить валюта в ближайшее время

В Украине курс доллара после плавного снижения развернется и начнет постепенно расти. В первую неделю октября валюта может прибавить в цене около 20-25 копеек и достичь 26,8 грн/$.

О том, как и почему изменится курс, читайте в материале OBOZREVATEL.

Аналитики сходятся во мнении: стоимость доллара будет расти как минимум первую неделю октября. При этом оценки экспертов расходятся.

Доллар подорожает примерно на 15 копеек – до 26,75 грн/$, уверен аналитик RoboForex Андрей Гойлов: "Полагаю, что в конце недели доллар к гривне попытается укрепиться до уровня 26,75. Единая европейская валюта, судя о всему, скорректируется к отметке 31,45".

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А вот его коллега из ForexClub Андрей Шевчишин придерживается более оптимистичного мнения. Он уверен: в худшем для гривни сценарии доллар подорожает всего до 26,7 грн/$. Но есть и более благоприятный сценарий, мол, при стечении позитивных факторов доллар может незначительно снизиться до 27,5 грн/$.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio, также допускает, что доллар может увеличиться до отметки в 26,8 грн/$. "Помимо ожидаемого сворачивания стимулов позитивное влияние на "американца" будет оказывать и спрос на безопасные активы, где можно будет переждать ожидаемую бурю. В таких условиях валюты развивающихся стран имеют довольно мало шансов на то чтобы выдержать возникающее давление", – пояснил он.

Есть целый ряд факторов, которые могут способствовать подорожанию американской валюты. Например, необходимые выплаты по кредитам. Осень – традиционно период пиковых выплат.

К примеру, в последний день сентября Кабмин выплатил евробонды (долговые бумаги в евро, которые выпускает правительство) на $1,1 млрд. Тут стоит напомнить, что частично использовали "подарок" МВФ в $2,7 млрд. Эти деньги можно употреблять только на погашение долгов, а возвращать их не придется, только если не закроется сам Фонд.

"Падение уровня госдолга благоприятно скажется на курсе гривни в долгосрочной перспективе", – отмечает Гойлов. С другой же стороны, дополнительно 2,56 млрд грн вложили иностранцы в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это ценные бумаги, которые Минфин выпускает в гривне, продает на определенный период, а затем полученные деньги возвращает с процентами.

Таким образом, угроза существенного падения гривни заметно снизилась, уверен эксперт. Доллару также помогают и заробитчане, которые ежемесячно переводят своим семьям около $1 млрд. Зарабатывают они в валюте, а вот их семьи в Украине тратят в гривнях. Для этого они обменивают полученную иностранную валюту, чем увеличивают предложения доллара и помогают укрепиться нацвалюте.

ОВГЗ. Последняя покупка связана с высокой доходностью в 13%. А если иностранцы перестанут активно покупать долговые бумаги, это может усилить уже намеченную динамику и гривня может уверенно двигаться к психологической отметке в 27 грн/$.

Отметим, в одной из версий соглашений с МВФ Нацбанк согласился с тем, чтобы запретить коммерческим банкам покупать ОВГЗ. Это бы привело к значительному снижению спроса на облигации, с другой же стороны, финучреждениям пришлось бы куда-то вкладывать накопленные средства и это могло быть, к примеру, кредитование бизнеса. Против такого новшества выступил Минфин и в МВФ готовы пересмотреть это условие.

Ситуация в США. Американская экономика восстанавливается, распространение коронавируса находится под относительным контролем, а инфляция бьет рекорды – все это позволяет ФРС рассуждать о скором старте сворачивания стимулов. В этом случае остальные крупные банки вряд ли останутся наблюдателями и также приступят к ужесточению

И хотя в первую неделю октября аналитики и ожидают девальвации гривни, до конца месяца ситуация может кардинально изменится, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что стоимость американской валюты может колебаться в очень широком диапазоне 26,2–26,7 грн/$.

Несмотря на ожидаемую девальвацию, причин для резких колебаний валюты в любую из сторон нет. Если гривня и дойдет до 27 грн/$, ожидать этого в ближайшее время не стоит.