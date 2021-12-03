Курс доллара в Украине может взлететь: в Раде приняли бюджет Кабмина с новой цифрой

В Украине курс доллара в 2022 году может взлететь до 28,6 грн/$. К концу следующего года стоимость валюты может достичь 28,7 грн/$.

Такие цифры предусмотрены в бюджете Украины на 2022 год, который 2 декабря приняли в Верховной Раде. Исходя из такой стоимости американской валюты Минфин рассчитал те показатели расходной и доходной частей, которые зависят от валютного рынка.

К примеру:

поступления от кредитов и платежи по ним. Украина получает долги в долларах, однако и погашает долги в валюте;

поступления от таможни : чем выше курс доллара, тем больше может зарабатывать для бюджета украинская таможня;

экспортные выручки украинских компаний в гривневом эквиваленте. Чем больше зарабатывают экспортеры, тем больше налогов они платят и тем больше у них ресурса для повышения зарплат.

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Отметим, в бюджете на 2021 год правительство планировало, что стоимость доллара будет на уровне 28 грн/$, однако по состоянию на начало декабря валюта подобралась всего лишь к отметке в 27,2 грн/$. А в 2019-м из-за резкого снижения курса до около 25 грн/$ поступления от таможни фактически обвалились. Это привело к проблемам с госбюджетом.

После роста доллара растет и общая инфляция. Дело в том, что примерно четвертая часть потребительской корзины – импорт. Кроме того, от валюты зависит стоимость техники, авто и недвижимости.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.