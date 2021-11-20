Курс доллара в Украине может резко вырасти: опубликован прогноз

В Украине курс доллара с 19 до 30 ноября может вырасти с 26,44 до 26,8 грн/$. На стоимость валюты будет влиять, в том числе, ситуация в энергетике.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,8 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,7/26,9 грн", – пояснил эксперт.

Иностранцы перестали активно покупать украинские долговые ценные бумаги. Обычно они продают доллары, покупают за них гривню и тратят ее на ОВГЗ. Чем меньше ОВГЗ покупают, тем меньше долларов появляется на валютном рынке.

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Кроме того, валюту приходится тратить на покупку энергоресурсы. Также иностранные компании продают гривню и выводят средства материнским фирмам.

Недельные колебания в пределах нескольких процентов не повлияют ни на цены на импортные товары, ни на доходы бюджета. К примеру, бензин, цена которого в стране напрямую зависит от курса доллара, может подорожать или подешеветь только спустя две недели после изменения цены.

К слову, также стоит отметить, что далеко не все эксперты соглашаются с прогнозом Иосуба. некоторые считают, что уже через неделю валюта может снова подешеветь и достигнуть отметки около 26,4 грн//$.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.