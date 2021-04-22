Курс доллара в Украине может резко измениться до конца года: как повлияют МВФ и война с Россией

В последние месяцы гривня вела себя относительно стабильно. Эксперты отмечали даже некие тенденции к укреплению национальной валюты. В то же время риск эскалации войны с Россией, а также неопределенность в вопросе следующего транша от МВФ могут переломить картину до конца года.

Чего же ждать от гривни на протяжении года и сколько будет стоить доллар до конца 2021-го – вместе с экспертами анализирует OBOZREVATEL.

До 2014 года курс национальной валюты в Украине удерживался Национальным банком на определенном уровне, в последние же годы он стал плавающим. Фактически во многом курс регулирует сам рынок. НБУ всего лишь сдерживает резкие скачки, продавая или покупая валюту.

В целом курс гривни к доллару зависит от валютного баланса страны, который состоит из двух частей: торгового экспортно-импортного баланса и прямых финансовых оттоков и притоков валют. Но есть и другие разовые факторы влияния.

Риск эскалации конфликта с Россией уже приостановил ревальвацию (укрепление) гривни. Но как он будет влиять на дальнейшую ситуацию?

"Все будет зависеть от политики НБУ и правительства, – говорит кандидат экономических наук Андрей Новак. – Даже в случае эскалации, это напрямую не будет влиять на валютный баланс, который формирует курс. Можно предположить, что на наличном рынке мы побежим запасаться долларами и спровоцируем дефицит. Но после года карантина у большинства украинцев нет лишних ресурсов, чтобы бежать в пункты обмена. Базы для реализации паники нету".

В случае эскалации, по мнению Новака, гораздо больше рисков для курса российского рубля, чем для гривни. Ведь если Россия наталкивается на новую волну санкций, Украина наоборот может рассчитывать на помощь партнеров.

"В случае обострения рост будет не в разы, но при такой ситуации можно ожидать исход иностранных инвесторов из ОВГЗ, – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – На сколько именно вырастет доллар – это зависит от того, как могут развиваться события. Если мы говорим о жестком варианте, может быть разная степень жесткости. Потому точные цифры прогнозировать сложно".

По мнению экспертов, в любом случае ситуации 2014-15 годов опасаться не стоит. Ведь тогда ключевую роль в изменении курса сыграла не столько война, как изменение валютной политики НБУ.

Отчасти курс зависит и от нашего сотрудничества с МВФ, ведь успешное партнерство помогает привлекать других иностранных кредиторов и заполнять "дыру" в бюджете.

"Если сотрудничество с МВФ продолжится и Украина получит очередной транш, то к концу года доллар будет в районе 27,5 грн. Без сотрудничества – коло 28,5 грн", – говорит Иосуб.

В бюджете-2021 курс доллара заложили на уровне 29,1 гривни за доллар. Дело в том, что бюджет рассчитывается в гривне, а прибыль, к примеру, от международной торговли, мы получаем в долларах. Если курс растет, прибыль в долларах остается такой же, но в переводе на гривни – становится больше. Новак отмечает: поскольку ситуация с покрытием дефицита бюджета пока оставляет желать лучшего, есть риск того, что поступления в бюджет попытаются поднять искусственно, путем снижения гривни к доллару.

"Если проблемы сохранятся, за счет девальвации гривни будут заполнять "дыры" в бюджете. Потому будут искусственно девальвировать гривню минимум до этих показателей 29,1 грн", – утверждает он.

В то же время Иосуб такую меру не допускает: "Безусловно, такого быть не может. Этот прогноз – цифра техническая. Бюджет составляется в гривне. А расходы и доходы – в иностранной валюте. Чтобы валюту переводить – нужен курс. Этот курс не является целевым, чтобы правительство или НБУ прилагали какие-то усилия для установления его именно таким. Кто заинтересован в таком курсе – это Минфин. Но он не может влиять на него напрямую. Это может сделать только Нацбанк, который в свою очередь такую вероятность ежегодно отрицает. Ведь из года в год курс для исполнения бюджетных показателей и реальный – не совпадают".

Согласно прогнозу инвесткомпании Concorde Capital, среднегодовой курс ожидают на уровне 27,6 грн за долл. К концу года доллар будет стоить примерно 28,2 грн.

В то же время эксперты Киевской школы экономики в своем прогнозе макроэкономических показателей и сценариев развития экономики Украины на 2021-23 гг. обозначили, что курс доллара к концу года может остановиться на отметке 28,9 грн за долл.

Если мы не увидим резкого негативного вмешательства внешних факторов, Иосуб видит курс в конце года вблизи тех уровней, на которых он и находится сейчас – около 28 грн. Летом, вероятно, стоит ждать снижения курса, и снова его рост осенью и к зиме.

Исходя из прогнозов, колоссальных прыжков курса ждать не стоит. Доллар может подрасти в пределах 1,5 грн. Но пересечения психологической отметки в 30 гривен за доллар пока не ожидается. Потому причин паниковать и запасаться валютой – нет.