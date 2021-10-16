Курс доллара в Украине может развернуться: озвучена новая стоимость

В Украине курс доллара с 15 до 22 октября перейдет после укрепления к росту, увеличится на 10 копеек и достигнет отметки в 26,4 грн/$ и таким образом достигнет психологической отметки. Среди причин, почему доллар не начал стремительно роста – ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом OBOZREVATEL рассказал Сергей Родлер, аналитик TeleTradе. "До оживления импортеров ожидать роста курса было бы опрометчиво, так что движение вблизи отметки в 26,40 грн за доллар выглядит наиболее реалистичным в ближайшие дни", – отмечает эксперт.

Кризис в США, который еще несколько недель назад казался вполне возможным, удалось избежать. Сенат традиционно принял решение увеличить максимальное значение государственного долга. Теперь же рынки больше внимания уделяют энергетического кризиса в Европе.

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Что еще происходит:

цены на газ остаются на рекордно высоких отметок;

рост цен в Европе ускорился;

количество продавцов валюты превышает число покупателей.

"Основным драйвером курса по прежнему являются интервенции Нацбанка, который остается главным покупателем в условии превышения предложения валюты над спросом", – пояснил Родлер.

Из-за ожидаемого ужесточения карантинных ограничений по всей стране спрос на товары и услуги будет уменьшаться. Как следствие, бизнес уже сейчас уменьшил объемы импорта. Поэтому покупают меньше валюты, а это влияет на курс доллара.

Высокие тарифы на газ сдерживают покупателей, компании не хотят приобретать голубое топливо по таким ценам. И это снижает объем энергетического импорта.

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