Курс доллара в Украине может подскочить до психологической отметки

В Украине эксперты прогнозируют подорожание доллара. Специалисты озвучивают широкий диапазон: от 26,5 до 27 грн/$.

"В первую неделю сентября доллар вплотную подойдет до психологической отметки. Полагаю, что в финале будущей недели гривня к доллару ослабнет к уровню 26,95 грн/$", – сообщил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,9 грн/$. Наличный доллар будет торговаться по 26,8/27,0 грн/$", – отметил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Причины, которые негативно повлияют на стоимость валюты:

экспортеры ждут возмещения НДС и не спешат продавать доллары и покупать гривни. В то же время импортеры накануне активного бизнес-сезона наращивают свое участие, подталкивая рост спроса;

усиливаются риски ухудшения эпидемиологической ситуации , распространения новых штаммов коронавируса;

осенью население и бизнес могут воспользоваться возможностью скупить дешевые доллары , что также приведет к росту спроса;

наступает период возвращения долгов перед МВФ, при этом определенности о том, когда будет следующий транш, нет. Провал переговоров негативно скажется на настроениях инвесторов и может привести к краткосрочному ослаблению курса украинской национальной валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в субботу, 21 августа, на отметке 26,67 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 2 копейки.