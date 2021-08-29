Курс доллара в Украине уйдет вверх: когда и сколько заплатим за валюту

Украинцев в первую неделю сентября ожидает плавное подорожание доллара. По разным оценкам, гривня может вплотную подойти до психологической отметки. О том, как и почему изменится стоимость валюты в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Прогнозы аналитиков о том, сколько придется заплатить за валюту, расходятся. В целом специалисты озвучивают достаточно широкий диапазон: от 26,5 до 27 грн/$. Большинство же сходятся во мнении, что доллар поднимется в цене ближе до верхней отметки коридора.

В первую неделю сентября доллар вплотную подойдет до психологической отметки в 26,95 грн/$, уверен аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Полагаю, что в финале будущей недели гривня к доллару ослабнет к уровню 26,95. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,7", – поясняет Гойлов.

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Его коллега из "Центра биржевых стратегий" Максим Орыщак озвучивает более оптимистичный прогноз. По его оценкам доллар будет находиться в диапазоне 26,5-26,75 грн/$.

"Можно сказать, что это сезонная динамика, которая в текущем году подкрепляется низким спросом на валюту в принципе, смягчением монетарной политики со стороны НБУ, притоком средств со стороны экспортёров. В банках страны стоимость продажи доллара может колебаться в рамках 26,5-26,75 грн/$", – говорит Орыщак.

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари", также прогнозирует подорожание американской валюты. По его оценкам, на межбанке валюта будет стоить 26,9 грн/$ (по такой цене будут покупать финансовые учреждения). В то же время наличный курс составит 26,8/27,0 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,9 грн/$. Наличный доллар будет торговаться по 26,8/27,0 грн/$", – говорит Иосуб.

В первую неделю сентября, считают эксперты, факторов, которые будут толкать доллар к подорожанию, будет больше. Среди них называют:

экспортеры ждут возмещения НДС и не спешат продавать доллары и покупать гривни. В то же время импортеры накануне активного бизнес-сезона наращивают свое участие, подталкивая рост спроса;

усиливаются риски ухудшения эпидемиологической ситуации , распространения новых штаммов коронавируса;

осенью население и бизнес могут воспользоваться возможностью скупить дешевые доллары , что также приведет к росту спроса;

наступает период возвращения долгов перед МВФ, при этом определенности о том, когда будет следующий транш, нет. "Провал" переговоров негативно скажется на настроениях инвесторов и может привести к краткосрочному ослаблению курса украинской национальной валюты.

"Растущий спрос на иностранные валюты со стороны импортеров продолжает "давить" на курс гривни. Экспортеры в ожидании получения возмещения НДС не спешат ее покупать. Допустимые пределы укрепления евро и доллара США, вероятно, обозначит регулятор своими валютными интервенциями", – поясняет Гойлов.

К позитивным факторам относятся:

получение Украиной 2,7 млрд долларов – это позволит укрепить в будущем национальную валюту. Минфин ведет переговоры с МВФ о продлении текущей программы "Stand-by" еще на 6 месяцев. В сентябре Украину посетит миссия Фонда для обсуждения транша в 1,5 млрд долларов;

Сильные позиции НБУ, достаточные золото-валютные резервы Украины. Это позволит пройти период осенних выплат по кредитам даже при условии, если новые займы до того момента не получим.

В целом же в ближайшее время ожидать ощутимого роста или снижения курса гривни не стоит. Доллар будет находиться в уже привычном для себя коридоре и даже по самому пессимистичному сценарию едва опустится до психологической отметки в 27 грн/$. Однако осенью, с наступлением отопительного сезона, ситуация будет ухудшаться.