Курс доллара в Украине может достичь знаковой отметки: как на валюту повлияет локдаун и агрессия РФ

В Украине стоимость доллара в ближайшее время может достичь отметки в 28 грн/$. В то время как одни аналитики прогнозируют плавное подорожание валюты, другие наоборот – видят основания для снижения стоимости до 27,7 грн/$.

О том, как и почему будет меняться стоимость доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Прогноз валют на неделю: сколько заплатим за доллар

Андрей Гойлов из RoboForex уверен: главным фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. "Киев уходит на жесткий карантин с понедельника – полагаю, что и другие крупные украинские города последуют его примеру. 11 областей нашей страны уже находятся в "красной зоне" карантинных ограничений. Темпы вакцинации не позволяют надеяться на скорое улучшение ситуации", – рассказывает эксперт.

Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна, следовательно, спрос на иностранные валюты со стороны импортеров восстановится не скоро.

Торги на уходящей неделе показали, что по доллару в паре с гривной спроса выше уровня в 28,00 попросту нет. Вероятно, именно по этой причине нерезиденты со среды начали вновь покупать ОВГЗ на вторичном рынке, где их портфели выросли на 320 млн грн – до 104,40 млрд. Это в значительной мере и позволило курсу гривни укрепиться на межбанке.

НБУ

"Полагаю, что на следующей неделе гривна к доллару США скорректируется до уровня 27,95. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится к отметке в 32,85", – прогнозирует аналитик.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, не исключает и более негативный сценарий. Локдаун угнетает деловую активность. Ключевым драйвером движения курса выступают иностранцы, которые на "тонком рынке" могут задавать достаточно сильные движения.

На стоимость валюты может повлиять военная агрессия России

Большие опасения вызывают заявления Минобороны о возможных провокациях РФ, эскалации военных действий на Донбассе. Опасность возобновления активных боевых действий будет стимулировать иностранцев закрывать свои позиции в украинских бумагах, а население покупать валюту, как средство сбережения, что может существенно надавить на гривю.

"Между тем, пока ситуация на рынке относительно стабильная. Европа закрыта из-за католических пасхальных праздников, что может снизить и без того низкую торговую активность пятницы. Можно ожидать, что гривна в ближайшей перспективе вряд ли выйдет из диапазона 27,8-28,0 гривен за доллар. В случае поступления на валютный рынок негативных новостей, не исключен и пробой психологической отметки 28 гривен за доллар", – отмечает эксперт.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак озвучивает еще один фактор: из новостей, которые могут изменить тенденции валютного мира на следующей неделе стоит внимательно следить за спекулятивными настроениями, что доля доллара в резервах мировых Центробанков снизилась до 59%, доля евро выросла до 21,2%, а доля юаня – до 2,3%.

"Такие данные известны из отчетов Международного валютного фонда. Кроме того, весомым аргументом для евро будет ситуация вокруг коронавируса и вакцинации. Провал вакцинации в Европе может стать поводом для падения стоимости евро в мире. А в Украине, в этом случае, курс евро расти не будет даже при слабой гривне", – говорит аналитик.

В то же время Вадим Иосуб из "Альпари" напоминает: НБУ уточнил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривни. Так, Нацбанк включил пакистанскую рупию в перечень иностранных валют, к которым один раз в месяц определяется официальный курс гривни. В отличие от своих коллег, Иосуб считает, что доллар в Украине будет дешеветь.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн. Наличный доллар – по 27,6/27,8 грн", – спрогнозировал аналитик.

Если ситуация на Донбассе будет оставаться стабильной, даже на фоне локдауна ожидать значительных изменений в стоимости валюты ожидать не стоит.