Курс долара в Україні може досягти знакової позначки: як на валюту вплине локдаун і агресія РФ

В Україні вартість долара найближчим часом може досягти позначки в 28 грн/$. Тоді як одні аналітики прогнозують плавне подорожчання валюти, інші навпаки – бачать підстави для зниження вартості до 27,70 грн/$.

Про те, як і чому буде змінюватися вартість долара, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Прогноз валют на тиждень: скільки заплатимо за долар

Андрій Гойл із RoboForex впевнений: головним фактором, який впливає на ринки, стала епідеміологічна ситуація. "Київ іде на жорсткий карантин із понеділка – вважаю, що й інші великі українські міста наслідуватимуть його приклад. 11 областей нашої країни вже перебуває в "червоній зоні" карантинних обмежень. Темпи вакцинації не дозволяють сподіватися на швидке поліпшення ситуації", – розповідає експерт.

Бізнес змушений адаптуватися до умов перманентного локдауну, отже, попит на іноземні валюти з боку імпортерів відновиться не скоро.

Торги на минулому тижні показали, що стосовно долара в парі з гривнею попиту вище рівня 28,00 просто немає. Імовірно, саме з цієї причини нерезиденти з середи почали знову купувати ОВДП на вторинному ринку, де їхні портфелі виросли на 320 млн грн – до 104,40 млрд. Це значною мірою і дозволило курсу гривні зміцнитися на міжбанку.

НБУ

"Вважаю, що наступного тижня гривня до долара США скоректується до рівня 27,95. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки 32,85", – прогнозує аналітик.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, не відкидає і більш негативного сценарію. Локдаун пригнічує ділову активність. Ключовим драйвером руху курсу виступають іноземці, які на "тонкому ринку" можуть задавати досить сильні рухи.

На вартість валюти може вплинути військова агресія Росії

Великі побоювання викликають заяви Міноборони про можливі провокації РФ, ескалації військових дій на Донбасі. Небезпека відновлення активних бойових дій стимулюватиме іноземців закривати свої позиції в українських паперах, а населення купувати валюту як засіб заощадження, що може істотно натиснути на гривню.

"Тим часом, поки ситуація на ринку відносно стабільна. Європа закрита через католицькі великодні свята, що може знизити і без того низьку торговельну активність п'ятниці. Можна очікувати, що гривня в найближчій перспективі навряд чи вийде з діапазону 27,80-28,00 гривень за долар. У разі надходження на валютний ринок негативних новин, є імовірність і пробою психологічної позначки 28 гривень за долар", – відзначає експерт.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак озвучує ще один фактор: із новин, які можуть змінити тенденції валютного світу наступного тижня, варто уважно стежити за спекулятивними настроями, що частка долара в резервах світових Центробанків знизилася до 59%, частка євро виросла до 21,2%, а частка юаня – до 2,3%.

"Такі дані відомі зі звітів Міжнародного валютного фонду. Крім того, вагомим аргументом для євро буде ситуація навколо коронавірусу й вакцинації. Провал вакцинації в Європі може стати приводом для падіння вартості євро в світі. А в Україні, в цьому разі, курс євро не зростатиме навіть за слабкої гривні", – говорить аналітик.

У той же час Вадим Іосуб із "Альпарі" нагадує: НБУ уточнив переліки валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні. Так, Нацбанк включив пакистанську рупію до переліку іноземних валют, до яких один раз на місяць визначається офіційний курс гривні. На відміну від своїх колег, Іосуб вважає, що долар в Україні буде дешевшати.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень близько 27,7 грн. Готівковий долар – по 27,6 / 27,8 грн", – спрогнозував аналітик.

Якщо ситуація на Донбасі залишатиметься стабільною, навіть на тлі локдауну очікувати значних змін у вартості валюти чекати не варто.