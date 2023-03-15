Курс доллара в Украине изменится: сколько заплатим за валюту и к чему подготовиться

В Украине курс доллара до конца года может увеличиться и снова перешагнуть отметку в 40 грн/$. При этом средняя стоимость валюты в течение года может быть около 39,5 грн/$, ожидается плавная девальвация гривни.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, курс доллара (средний за год) может составлять от 36,6 грн/$ (Concorde Capital) до 39,5 грн/$ (Morgan Stanley). В конце года за доллар придется платить от 36,6 грн/$ (Concorde Capital) до 45 грн/$ (Morgan Stanley).

В Кабинете министров считают, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 1%. В НБУ разрабатывают свои прогнозы и считают, что экономика вырастет на 0,3%. В то же время экспертные оценки имеют широкий коридор: от падения на 4,6% (Oxford Economics) до роста на 5,5% (Sense Bank). Важно отметить, что свои прогнозы аналитики разрабатывали в разный период, и возможно, в некоторых из них не была учтена способность энергетической системы уже в феврале преодолеть дефицит генерации тока.

Сергей Николайчук, заместитель главы НБУ, напоминает: до того, как Россия начала атаковать энергосистему, ожидался рост ВВП на 4%, но объемы производства вынужденно уменьшились из-за проблем с электроэнергией. Теперь Национальный банк считает, что объем ВВП почти не изменится в текущем году.

"Кажется, Россия проиграла битву за украинскую энергетику. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Но сейчас в прогнозе не закладываются блекауты для страны", – говорит Соболев. Помимо динамики ВВП, экономисты в своих оценках спрогнозировали уровень инфляции и курс доллара (эти два показателя связаны).

Цены в этом году могут возрасти от 15% (прогноз ICU) до 19% (IER/GET). Средний прогноз составляет 16,9%. Оценки правительства более пессимистичны – около 24%. Однако, как говорит Соболев, пик инфляции, возможно, уже преодолели. То есть дальше динамика роста цен будет только уменьшаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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