Курс доллара в Украине изменится: сколько заплатим за валюту до конца ноября

В Украине курс доллара до конца ноября может двигаться по одному из трех сценариев. Американская валюта имеет шансы как подешеветь до 26,35 грн/$ (на 9 копеек), так и подорожать до 26,8 грн/$ (на 35 копеек).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, опрошенные эксперты озвучили три варианта развития ситуации. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов, считает, что в последнюю неделюю ноября доллар подешевеет до 26,35.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал до конца ноября курс вблизи 26,8 грн. Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время будет стабильной: "Укреплению "американца" способствует и ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, где вновь стали задумываться о введении новых ограничений, что определенно должно будет негативно сказаться на восстановлении экономики".

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Отметим, точный прогноз стоимости валюты спрогнозировать практически невозможно. В любой момент может произойти ситуация, которая повлияет на курс. Например, военная эскалация, заявления украинских и мировых политиков первой величины, выход на рынок с интервенцией Нацбанком.

В целом же можно утверждать, что доллар в ноябре однозначно не перейдет психологически важную отметку в 27 грн/$.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.