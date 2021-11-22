Курс доллара в Украине изменится: сколько заплатим за валюту до конца ноября

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Как изменится курс доллара в Украине

В Украине курс доллара до конца ноября может двигаться по одному из трех сценариев. Американская валюта имеет шансы как подешеветь до 26,35 грн/$ (на 9 копеек), так и подорожать до 26,8 грн/$ (на 35 копеек).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, опрошенные эксперты озвучили три варианта развития ситуации. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов, считает, что в последнюю неделюю ноября доллар подешевеет до 26,35.

Доллар может подешеветь

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал до конца ноября курс вблизи 26,8 грн. Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время будет стабильной: "Укреплению "американца" способствует и ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, где вновь стали задумываться о введении новых ограничений, что определенно должно будет негативно сказаться на восстановлении экономики".

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Сколько будет стоить доллар

Отметим, точный прогноз стоимости валюты спрогнозировать практически невозможно. В любой момент может произойти ситуация, которая повлияет на курс. Например, военная эскалация, заявления украинских и мировых политиков первой величины, выход на рынок с интервенцией Нацбанком.

В целом же можно утверждать, что доллар в ноябре однозначно не перейдет психологически важную отметку в 27 грн/$.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.

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