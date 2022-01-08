Курс доллара в Украине изменится: сколько заплатим после выходных

В Украине курс доллара после выходных, 10 января, увеличится на 5 копеек и составит 27,49 грн/$. Евро при этом подорожает на 6 копеек до 31,1 грн/€.

Такие справочные данные опубликовал на официальном сайте Национальный банк Украины. Стоит отметить, что НБУ показывает справочную стоимость валюты. Реальный курс доллара будет формироваться на наличном рынке. Курс зависит от баланса спроса и предложения на рынке.

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Отметим, во время выходных, в первые дни января, спрос на валюту значительно снижается. Это связано с тем, что бизнес не проявляет такой активности.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко считает, что до конца января стоимость доллара может снизиться до психологической отметки. "Не будет большой активности, потому, наверное, не будет и большого количества участников рынка, которые могли бы предложить много валюты и установить тенденцию к укреплению курса. – говорит Ахтырко. – Но небольшое укрепление все-таки возможно. Вероятно, рынок будет пытаться вернуть курс к отметке 27 грн".

Ситуация на валютном рынке будет относительно стабильным в первом месяце января. Риски с валютой связаны в первую очередь с угрозой военной эскалации со стороны России. Кроме того, в 2022-м на стоимость валюты будут влиять высокие цены на энергоресурсы.

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