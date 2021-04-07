Курс доллара в Украине изменится: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара с 6 до 7 апреля незначительно снизится с 27,95 до 27,93 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Реальная стоимость валюты определиться в результате баланса спроса и предложения на рынке.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак озвучивает: из новостей, которые могут изменить тенденции валютного мира на следующей неделе стоит внимательно следить за спекулятивными настроениями, что доля доллара в резервах мировых Центробанков снизилась до 59%, доля евро выросла до 21,2%, а доля юаня – до 2,3%.

"Такие данные известны из отчетов Международного валютного фонда. Кроме того, весомым аргументом для евро будет ситуация вокруг коронавируса и вакцинации. Провал вакцинации в Европе может стать поводом для падения стоимости евро в мире. А в Украине, в этом случае, курс евро расти не будет даже при слабой гривне", – говорит аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.