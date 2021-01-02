Курс доллара в Украине изменится: аналитик назвал цену

В Украине курс доллара до 8 января может прибавить в цене около 20 копеек и достигнет отметки в 28,4 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер. "Ожидаем курс нацвалюты вблизи отметки в 28,40 за доллар", – прогнозирует эксперт.

Первая неделя после Нового года традиционно называется "мертвой". В это время бизнес практически не совершает крупных сделок, то есть большие порции валюты не покупают и не продают. В этой ситуации любой крупный покупатель или продавец может повлиять на стоимость валюты. Это связано с тем, что в целом предложение и спрос на валюту спадает, поэтому сгладить одну крупную сделку множеством мелких не удастся.

В этой ситуации многое зависит от позиции Национального банка, который в случае резких колебаний должен выходить на валютный рынок, продавать или покупать валюту. Продажа помогает снизить стоимость доллара, а покупка – поднять.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуаци