Курс доллара в Украине достигнет важной отметки: сколько заплатим за валюту

В Украине стоимость доллара "подтолкнули" негативные новости внутри страны. С одной стороны, высокопоставленные политики и силовики заявляют об угрозе военного вторжения со стороны РФ. С другой, из-за нехватки энергоресурсов украинцев пугают грядущим энергокризисом.

Такими новостями удачно пользуются спекулянты. Благодаря им, курс валюты перешел психологическую отметку и плавно начал двигаться к новой черте – 27,5 грн/$. О том, как и почему будет меняться стоимость доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине курс доллара в конце ноября перешел психологическую отметку в 27 грн/$. Опрошенные эксперты уверены: такая тенденция продлится. Плавно валюта будет двигаться к 27,5 грн/$. В первую неделю декабря валюта может подорожать на 10-20 копеек и достигнуть 27,2 грн/$, считают эксперты.

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"Единственным покупателем остается НБУ, который пытается сгладить тенденцию. Ожидаем, что сегодня курс продолжит снижение и закрепиться в диапазоне 27,05-27,15 грн/$, после чего может достигнуть отметки 27,5 грн/$", – говорит руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio, считает, что подорожания доллара избежать не удастся. По его оценкам, верхняя отметка, выше которой курс не повысится – 27,5 грн/$. "На неделе с 29 ноября по 5 декабря средний курс продажи доллара в Украине будет колебаться в рамках 27-27,5 грн/$", – говорит специалист.

С таким мнением соглашается и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что валюта будет расти как минимум в течение ближайшей недели. Доллар, по его оценкам, на межбанке (там покупают финансовые учреждения) будет находиться около отметки в 27,2 грн/$. Украинцы же будут продавать валюту за 27,1 грн/$, а покупать – за 27,3 грн/$.

Шевчишин отмечает: доллар уже достиг четырехмесячного максимума. Главная причина – высокий спрос на валюту в стране. Только населения в ноябре купило 200 млн долларов, иностранцы продают украинские долговые бумаги (ОВГЗ), полученные гривни тратят на покупку валюты. Отток уже свыше 4,3 млрд.

Спрос объясняется, в том числе и новостями. Речь идет о заявлениях о том, что Россия готовыт нападения на Украину. Президент Владимир Зеленский на своем пресс-марафоне 26 ноября заявил, что риски не выше, чем при прошедших военных учениях россиян на границе с Украиной. При этом такие заявления приводят к тому, что инвесторы отказываются вкладывать деньги в украинские ценные бумаги, выводят свои активы.

"Гривня продолжает находиться под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере. Единственным покупателем остается НБУ, который пытается сгладить тенденцию", – говорит Шевчишин.

Еще одна причина подорожания доллара, добавляет Болтян, – спекулянты, которые специально разгоняют панику на рынке, чтобы заработать больше на валюте.

"Спрос на валюту резко стал превышать предложение. Чистая покупка банками наличной иностранной валюты с начала года сократилась до 1 млрд долларов. Причина того, что транш финансовой помощи от МВФ не сдерживает девальвацию гривни в том, что все понимают безысходность ухудшения экономики Украины зимой 2021-2022", – говорит эксперт.

Единственная ситуация, при которой стоимость доллара в стране может находиться на стабильном уровне – спокойная внутриполитическая ситуация внутри страны. Любые угрозы военной эскалации, новости о якобы грядущем энергетическом срыве – все это работает против Украины. Зарабатывают на таких новостях спекулянты, а страдают все украинцы.