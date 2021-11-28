Курс доллара в Украине достигнет важной отметки: сколько заплатим за валюту

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Как изменится курс доллара в Украине

В Украине стоимость доллара "подтолкнули" негативные новости внутри страны. С одной стороны, высокопоставленные политики и силовики заявляют об угрозе военного вторжения со стороны РФ. С другой, из-за нехватки энергоресурсов украинцев пугают грядущим энергокризисом.

Такими новостями удачно пользуются спекулянты. Благодаря им, курс валюты перешел психологическую отметку и плавно начал двигаться к новой черте – 27,5 грн/$. О том, как и почему будет меняться стоимость доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар будет дорожать: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара в конце ноября перешел психологическую отметку в 27 грн/$. Опрошенные эксперты уверены: такая тенденция продлится. Плавно валюта будет двигаться к 27,5 грн/$. В первую неделю декабря валюта может подорожать на 10-20 копеек и достигнуть 27,2 грн/$, считают эксперты.

Видео дня

"Единственным покупателем остается НБУ, который пытается сгладить тенденцию. Ожидаем, что сегодня курс продолжит снижение и закрепиться в диапазоне 27,05-27,15 грн/$, после чего может достигнуть отметки 27,5 грн/$", – говорит руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин.

Как менялся курс валют

Александр Болтян, аналитик компании Esperio, считает, что подорожания доллара избежать не удастся. По его оценкам, верхняя отметка, выше которой курс не повысится – 27,5 грн/$. "На неделе с 29 ноября по 5 декабря средний курс продажи доллара в Украине будет колебаться в рамках 27-27,5 грн/$", – говорит специалист.

С таким мнением соглашается и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что валюта будет расти как минимум в течение ближайшей недели. Доллар, по его оценкам, на межбанке (там покупают финансовые учреждения) будет находиться около отметки в 27,2 грн/$. Украинцы же будут продавать валюту за 27,1 грн/$, а покупать – за 27,3 грн/$.

Что повлияет на стоимость доллара в Украине

Шевчишин отмечает: доллар уже достиг четырехмесячного максимума. Главная причина – высокий спрос на валюту в стране. Только населения в ноябре купило 200 млн долларов, иностранцы продают украинские долговые бумаги (ОВГЗ), полученные гривни тратят на покупку валюты. Отток уже свыше 4,3 млрд.

Спрос объясняется, в том числе и новостями. Речь идет о заявлениях о том, что Россия готовыт нападения на Украину. Президент Владимир Зеленский на своем пресс-марафоне 26 ноября заявил, что риски не выше, чем при прошедших военных учениях россиян на границе с Украиной. При этом такие заявления приводят к тому, что инвесторы отказываются вкладывать деньги в украинские ценные бумаги, выводят свои активы.

"Гривня продолжает находиться под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере. Единственным покупателем остается НБУ, который пытается сгладить тенденцию", – говорит Шевчишин.

Еще одна причина подорожания доллара, добавляет Болтян, – спекулянты, которые специально разгоняют панику на рынке, чтобы заработать больше на валюте.

"Спрос на валюту резко стал превышать предложение. Чистая покупка банками наличной иностранной валюты с начала года сократилась до 1 млрд долларов. Причина того, что транш финансовой помощи от МВФ не сдерживает девальвацию гривни в том, что все понимают безысходность ухудшения экономики Украины зимой 2021-2022", – говорит эксперт.

Единственная ситуация, при которой стоимость доллара в стране может находиться на стабильном уровне – спокойная внутриполитическая ситуация внутри страны. Любые угрозы военной эскалации, новости о якобы грядущем энергетическом срыве – все это работает против Украины. Зарабатывают на таких новостях спекулянты, а страдают все украинцы.

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