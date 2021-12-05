Курс доллара в Украине будет расти и достигнет новой отметки: сколько заплатим за валюту в декабре

В Украине курс доллара с 3 по 10 декабря вырастет на 20 копеек и достигнет новой отметки в 27,5 грн/$, уверены опрошенные аналитики. После затянувшего укрепления гривня уверенно зашла в период девальвации.

Каким будет курс "американца" и что повлияет на его стоимость, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ключевые валютные аналитики сошлись во мнении: доллар неизбежно будет дорожать как минимум до 10 декабря и вот почему:

Неблагоприятная внешняя ситуация. Инвесторы напуганы новым штаммом коронавируса, ожидают реакций центробанков и выводят свои активы из стран с большим риском. А к ним относится и Украина. В период колебаний никто не хочет соглашаться на дополнительные угрозы. Высокие цены на энергоресурсы. Отопительный сезон, нехватка ресурсов для стабильной работы электрогенерации вынуждают к импортным закупкам. А на это приходится тратить валюту. И эти цифры подтверждаются и статистикой.

"Импорт увеличился на 35,39% (до $65,36 млрд). Отрицательное сальдо торгового баланса (разница между объемами экспорта и импорта) составило $3,97 млрд – это на 3,66% хуже, чем в прошлом году", – говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Аналитик TeleTrade Сергей Родлер уверен, что участники рынка также внимательно следят за пересмотром прогноза по росту украинского ВВП (прогнозы ухудшаются), политическую неопределенность и потребность госбюджета в более дешевой гривне.

Иностранцы продолжают выходить из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ, долговые бумаги Украины), хотя и существенно меньшими темпами. За первых три дня декабря их портфель снизился на 450 млн гривен, добавляет Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", – уверен Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари".

Подобные оценки озвучивают и его коллеги. К примеру, Шевчишин считает, что в недалеком будущем доллар протестирует курс в 27,5 грн/$, а в ближайшие дни валюта будет ходить по коридору в 27,3-27,4 грн/$.

"Полагаю, что на предстоящей неделе гривя относительно доллара США ослабнет к уровню 27,45 грн/$. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,15", – говорит Гойлов.

Родлер добавляет, что спекулянты предпочитают не упускать возможности внести дополнительную суматоху. Он считает, что курс будет вблизи 27,40 грн/$. "Градус неопределенности зашкаливает: например, в Организации экономического сотрудничества и развития уже говорят о том, что Омикрон (новый штамм коронавируса. – Ред.) станет серьезным препятствием на пути восстановления глобальной экономики. В таких условиях мало кто готов рисковать и связываться с высокорискованными валютами развивающихся стран, в том числе и с гривней", – пояснил он.

В Верховной Раде 2 декабря приняли бюджет страны на следующий год. Показатели, которые зависят от стоимости валюты, рассчитали исходя из того, что доллар будет стоить 28,6 грн/$. Эту новость также оценивают участники рынка, планируя свои бюджеты.

Правда, стоит отметить, что у правительства редко получается успешно прогнозировать стоимость валюты. Из года в год плановые и реальные показатели существенно отличаются. К примеру, на этот год была заложена стоимость доллара в 28 грн, тогда как в реальности "американец" даже в ноябре оставался ниже отметки в 27 грн.

В целом, плавная девальвация гривни в конце года – обычная ситуация. Благодаря подорожанию валюты также легче выполнить и доходную часть бюджета. Но главная интрига до конца 2021-го: сможет ли гривня опуститься до отметки в 28 грн/$.