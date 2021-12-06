Курс доллара в Украине достигнет новой отметки: сколько будем платить за валюту

В Украине курс доллара до 10 декабря подорожает на 20 копеек и достигнет отметки в 27,5 грн/$. К концу года традиционно начинается период девальвации гривни.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", – уверен Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари".

Подобные оценки озвучивают и его коллеги. К примеру, Шевчишин считает, что в недалеком будущем доллар протестирует курс в 27,5 грн/$, а в ближайшие дни валюта будет ходить по коридору в 27,3-27,4 грн/$.

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"Полагаю, что на предстоящей неделе гривя относительно доллара США ослабнет к уровню 27,45 грн/$. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,15", – говорит Гойлов.

Родлер добавляет, что спекулянты предпочитают не упускать возможности внести дополнительную суматоху. Он считает, что курс будет вблизи 27,40 грн/$. "Градус неопределенности зашкаливает: например, в Организации экономического сотрудничества и развития уже говорят о том, что Омикрон (новый штамм коронавируса. – Ред.) станет серьезным препятствием на пути восстановления глобальной экономики. В таких условиях мало кто готов рисковать и связываться с высокорискованными валютами развивающихся стран, в том числе и с гривней", – пояснил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.