Курс доллара падает шесть дней подряд: на сколько подешевела валюта в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в среду, 2 июня, на отметке 27,43 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 3 копейки. Таким образом, курс доллара падает уже шесть дней подряд.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,53 грн/€. Европейская валюта стала дороже на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Видео дня

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,30 грн/$

Продажа – 27,50 грн/$

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€

Продажа – 33,65 грн/€

При этом, курс доллара после снижения до максимальной в 2021 году отметки в мае (27,4 грн/$) может развернуться на 180 градусов и перейти к плавному росту.

Большинство опрошенных аналитиков уверено: в ближайшее время ожидается незначительная девальвация гривни. Доллар плавно будет расти и имеет все шансы дойти к отметке в 27,6 грн.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,55 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшее время в Украине ожидается незначительная девальвация гривни. Так считает большинство экспертов. Доллар плавно будет расти и имеет все шансы дойти к отметке в 27,6 грн.