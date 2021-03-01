Курс доллара может пробить психологическую отметку: названа цена

В Украине курс доллара в первую неделю марта может подорожать на 10 копеек и перешагнуть психологическую отметку в 28 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL сообщил Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий". Эксперт уверен, что с 1 марта курс продажи наличного доллара сохранит торги в диапазоне 27,85-28,05 грн. Разница стоимости будет зависеть как от дня недели, так и от региона:

"Внутренняя политическая ситуация не создает дисбалансы, а значит, не выступает драйвером для продаж национальной валюты. Спрос на валюту повысится как только банковским клиентам экспортерам зайдут на счета деньги от Госказначейства – это станет главным драйвером для роста курса до уровня в 28 гривен и выше на банковских торгах".

Итоги зимы для гривны в целом нейтральны: сильная девальвация не произошла, а ее чрезмерное укрепление не допустил Нацбанк. С начала года регулятор выкупил на межбанковском рынке более 200 млн долларов. Старт посевной кампании будет стимулировать аграриев к продажам валютной выручки, что увеличит спрос на гривну (американская валюта подешевеет).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.