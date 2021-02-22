'ФОПовцы' собрали миллионы на протесты, а их организаторы к мелкому бизнесу отношения не имеют: расследование

В Украине продолжаются протесты предпринимателей, которые объединились в движение SaveФОП. Они отказываются от прозрачного учета своих оборотов с помощью кассовых аппаратов или специальных программ. Именно под их давлением Рада отсрочила это новшество на целый год.

Но и это ФЛП не удовлетворило. По словам самих предпринимателей, у них слишком малый оборот, оборудование слишком дорогое и из-за нововведения, даже отсроченного, многие будут вынуждены закрыться. Кто на самом деле организовал протест – читайте в OBOZREVATEL.

Организация "Рух "ЗбережиФОП" появилась 19 июня 2020 года в результате переименования ОО "Лига предпринимателей Украины". Ее основатели: Сергей Доротич, Кетино Равлюк, Владислав Орлов, Мирослав Данилкив и Константин Садовский. По информации СМИ, именно "Лига предпринимателей Украины" "сдала" в свое время "налоговый майдан".

Интересны и личности самих организаторов протестов. К примеру, Кетино Равлюк рассказывает в интервью, что торгует на базаре "тряпками". Но на самом деле она владелица сети магазинов Ketino во Львове и других городах.

Владислав Орлов – владелец сети "Оптик Ленд", состоящей из 3-х магазинов .

Сергей Доротич и Мирослав Данилкив – не только ФЛП, но и основатели многих юридических лиц.

Константин Садовский – сегодня ФЛП не является.

На упрощенную систему налогообложения в Украине могут претендовать ФЛП 1, 2 и 3 груп. По закону они платят только единый налог.

К ФЛП 1 группы относятся те предприниматели, которые не используют труд наемных лиц. Их объем дохода в течение календарного года не превышает 1 002 000 гривен. Для ФЛП 1 группы налог – 227 грн/мес.

ФЛП 2 группы – это предприниматели, которые не используют наемный труд или на них работает не больше 10 людей. Объем их дохода не превышает 5 004 000 гривен. Для ФЛП 2 группы налог – 1200 грн/мес.

К ФЛП 3 группы относятся предприниматели, которые пользуются или не пользуются наемным трудом, при этом их доход не превышает 7 002 000 гривен в год. Для ФЛП 3 группы налог: 3-5% от дохода.

Но соответствуют ли организаторы акций этим требованиям? К примеру, ФЛП 2 группы Кетино Равлюк по документам не имеет ни одного наемного сотрудника. При этом у нее 5 магазинов в разных уголках страны с очень немалыми ценами. Согласно данным страницы ее сети в Facebook, куртку там можно приобрести за 5800 грн, а платья – за 2-3 тыс. грн.

Коллеги предпринимательницы Мирослав Данилкив и Владислав Орлов тоже находятся на 2 группе. Как и Равлюк, они в 2020 году ежемесячно платили по 944 грн. единого налога (с поднятием минимальной зарплаты с 1 января налог вырос). При этом, по нашей информации, некоторые из этих людей воспользовались и налоговыми льготами, которые предоставляло государство в связи с проведением карантинных мероприятий.

Общественная организация "Рух "ЗбережиФОП" активно собирает пожертвования на свою деятельность. По открытым данным ПриватБанка, на счета организации SaveФОП за последние полгода поступило 2 971 772 гривен взносов. Большинство средств вывели на счета других физлиц-предпринимателей или отправили на депозитные счета SaveФОП. По состоянию на данный момент на депозитах организации – примерно 500 тыс. грн.

С самими взносами так же все непросто. Их якобы осуществляют мелкие предприниматели, которые поддерживают активистов, отстаивающих их права. Но иногда взносы, которые приходят на счета организации, слишком "щедрые". Например, по счету UA183206490000026008052774378 (один з 9-ти счетов движения в "ПриватБанке") 17 января 2021 в 01:59 состоялось зачисление средств единой суммой 200 000 гривен от контрагента "РУХ ЗБЕРЕЖИФОП ГО". От этого же контрагента ранее были зачисления в суммах 150 и 90 тыс. грн. Маловероятно, что мелкий бизнес может пожертвовать такие средства на поддержку организации. Это больше похоже на легализацию наличных через внесение на счет. От кого же они приходят и кто бенефициар движении?

По нашей информации, основатели SaveФОП имеют связи с депутатом Антоном Яценко. В любом случае, из их финансового положения создается впечатление, что протест далеко не стихийный.