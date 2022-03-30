Кремль пошел на попятную? Газовый ультиматум Путина не начнет действовать с 31 марта

Оплата российского газа в рублях для "недружественных стран" не заработает с 31 марта. Это признали в Кремле, хотя ранее там грозились отменить поставки топлива тем, кто не будет после этой даты оплачивать топливо российской валютой.

"Оплата и поставки – это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено [рублями]. Там более растянутый по времени, технологически просто", – заявил 30 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На прямой вопрос, начнут ли новые правила оплаты действовать с 31 марта, Песков ответил: "Нет, абсолютно". Тем не менее отказываться от нарушающего все контракты требования РФ не собирается. "Есть поручение президента, и оно будет исполнено", – сказал Песков.

Видео дня

При этом страны G7 и Европейский Союз уже отвергли ультиматум Путина. Они заявили, что не будут платить за газ рублями, т.к. в действующих контрактах четко прописаны способы и валюта оплаты – евро или доллары.

Из-за того, что РФ пригрозила в таком случае перекрыть газ, в Европе уже начали готовиться к возможному отключению. Германия разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России.

А Польша, к примеру, уже решила до конца 2022 года отказаться от всех российских энергоресурсов. Остановить импорт нефти страна хочет максимум в декабре. До этого в стране заявляли о полном отказе от угля из РФ с апреля-мая и от газа с декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин обязал "Газпром" с 31 марта перейти на расчеты за газ со странами ЕС и другими "недружественными" государствами в рублях. "Недружественными" в России объявили все страны, которые ввели санкции в ответ на вторжение РФ в Украину.

Это противоречит уже подписанным газовым контрактам, где указаны валюты оплаты. OBOZREVATEL разобрался, к чему приведет отказ от российского газа, что задумал Путин и кто больше пострадает – ЕС или Россия.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!