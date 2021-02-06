Когда украинцам не смогут платить пенсии: названа дата

Украина может превратиться в "страну пенсионеров без пенсий" уже в 2050 году. Демографическая ситуация ухудшается: количество пожилого населения растет, а молодого – сокращается.

Об этом говорится в издании Liga. Демографические процессы в Украине – одни из худших в Европе, отмечает директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"У нас очень быстрая депопуляция. Ожидаемая средняя продолжительность жизни ниже, чем средний показатель по миру", – говорит она.

К 2050 году население Украины на 37% будет состоять из жителей в возрасте 60+, в ближайшие 30 лет количество людей старше 80-ти увеличится в три раза, ссылается на исследование ООН Вера Чайковская из Института геронтологии НАМН. Согласно пессимистичному прогнозу, через 30 лет Украина будет одной из 15 стран мира, где доля пожилых людей составит 40% населения, уточняет Чайковская.

Если сопоставить прогнозы Института демографии и ООН, в 2050-м на 30 млн населения Украины будет приходиться около 12 млн пенсионеров. Текущее соотношение – 38 на 11. Но далеко не каждый украинец трудоспособного возраста платит Единый социальный взнос, за счет которого в Украине выплачиваются пенсии.

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