Когда Украина сможет использовать активы РФ для восстановления экономики: озвучены сроки

Арестованные активы РФ в разных юрисдикциях защищены иммунитетом. Для того чтобы они пошли на восстановление экономики, их не только необходимо найти, но и преодолеть иммунитет.

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Об этом сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала FREEДОМ. “Главная проблема – эти решения будут проходить через решения судов. Учитывая практику, скажем, судебных процессов в Евросоюзе, это очень продолжительный период. Когда мы с вами говорим о том, чтобы деньги Российской Федерации пришли на восстановление экономики Украины, будем откровенны, это, по меньшей мере, 10 лет после окончания войны", – считает экономист.

По его мнению, восстанавливая экономику, Украина, прежде всего, должна рассчитывать на донорскую помощь и инвестиции. “Главная цель и главный вопрос, связанный с восстановлением экономики и с приходом сюда денег, – это донорские деньги, это деньги инвесторов, это то, чем сегодня активно занимается Украина, презентуя те или иные инвестиционные проекты, те или иные идеи. связаны с восстановлением экономики", – объясняет Олег Пендзин.

Он напомнил, что ущерб, нанесенный Украине полномасштабной агрессией РФ, оценивается в 138-140 млрд дол. Значительно больше сумма недополученной выгоды.

Официальная цифра, которая сегодня более-менее признается, это 138-140 млрд дол. Это прямой ущерб, нанесенный и критической инфраструктуре, и жилищному фонду. Помимо прочего есть суммы, связанные с неполученной выгодой. Там уже цифры около 600-700 млрд. Все эти вопросы требуют очень серьезного документирования, они требуют, конечно, полной верификации всех этих убытков", – подчеркнул исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба. Вместе с тем эксперт не сомневается, что все убытки, которые нанесла Российская Федерация Украине, будут возмещены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля США утвердили новые масштабные санкции против России. В частности , Штаты повышают пошлины на важные российские товары, а также вводят ограничения против банков и аэрокосмических компаний из РФ.

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