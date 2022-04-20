Китайский аналог Visa и MasterCard не хочет сотрудничать с российскими банками – СМИ

Крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Она боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций.

Об этом сообщает РБК. Отмечается, что UnionPay отказалась от сотрудничества с такими банками:

Сбербанк;

Альфа-банк;

<a href="https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/ssha-vveli-sanktsii-protiv-pervogo-zampreda-tsentrobanka-rossii.htm" target="_blank">"Открытие"</a>

ВТБ;

Промсвязьбанк.

При этом подчеркивается: с теми российскими банками, которые под санкции не попали, "платежная система продолжает сотрудничество".

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Международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили свою работу в России с 10 марта. Из-за этого держатели их карт не могут расплачиваться ими за границей.

Еще раньше эти системы отключили свои карты в российских банках, попавших под санкции Запада. В связи с этим российские кредитные организации начали рассматривать выпуск UnionPay как альтернативу Visa и MasterCard.

Впрочем, эти карты не смогут в полной мере заменить указанные системы. Причин несколько:

их выпуск значительно дороже;

оплату такими картами принимают не все торговые точки.

В то же время, президент России Владимир Путин решил докапитализировать банки РФ за счет пенсий российских граждан. Для этого он подписал закон, позволяющий покупать привилегированные акции (префы) местных банков с помощью средств Фонда национального благосостояния. Последний же является частью механизма пенсионного обеспечения россиян.

С помощью этого закона в РФ надеются обеспечить финансовую устойчивость своей банковской системы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США ввели санкции против первого зампредседателя Центробанка России. Под ограничения также попали физические и юридические лица, помогающие РФ обходить уже введенные санкции.