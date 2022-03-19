Казахстан, Армения и Кыргызстан отказались принимать рубли на таможне: России при этом платить в валюте не будут

Казахстан, Армения и Кыргызстан отказались принимать таможенные платежи в рублях. От России они будут принимать только доллары. Но при этом платить долларами РФ они не имеют права из-за санкций, поэтому россиянам будут присылать рубли.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте премьер-министра Казахстана. "Для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей. В Республику Казахстан, а также Республику Армения и Кыргызскую Республику собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, – в долларах США", – говорится в заявлении.

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Казахстан, Армения и Кыргызстан входят в Евразийский экономический союз. В связи с наложенными на РФ санкциями, перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Беларусь в долларах не возможно.

Отметим, в России курс доллара в банках за время войны против Украины взлетел более чем в три раза – с 80 до 250 рублей. При этом реальная стоимость валюты на черном рынке уже пробила отметку в 300 рублей за доллар. Уже через несколько месяцев РФ и вовсе грозит дефолт, в таком случае ситуация с российской валютой может значительно усугубиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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