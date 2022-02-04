Канцлер Австрии обвинил Россию в намеренном повышении цен на газ в Европе

В Австрии считают, что Россия специально "условно" заполнила европейские газохранилища. По этой причине в еврорегионе выросли цены на газ. Австрийский канцлер Карл Нехаммер назвал это "хорошо согласованной стратегией РФ и концерна "Газпром".

Как заявил он в ходе выступления в Федеральном совете Австрии, ПГХ (подземные газовые хранилища) были заполнены лишь условно, что привело к "драматичному" подорожанию газа. Сейчас наблюдается напряженная ситуация, цитирует канцлера "ТАСС".

"Снабжение обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", – заявил Нехаммер.

Отметим, ранее в Австрии неожиданно поддержали включение трубопровода "Северный поток-2" в санкционный список Запада на случай, если Россия устроит полномасштабное вторжение в Украину. Австрийский вице-канцлер и лидер "Зеленых" Вернер Коглер заявил, что спорная "труба" еще не запущена в эксплуатацию, а минимальная заполненность ПГХ Европы вызвана "другими причинами".

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"Мы до сих пор жили без "Северного потока-2", – сказал вице-канцлер Австрии для ORF. В целом австрийские власти ранее поддерживали запуск скандального газопровода.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Россию ждут скорые и жесткие санкции от Европейского Союза в случае ее вторжения в Украину. Они будут затрагивать экономическую и финансовую сферу, и не исключено, что РФ отключат от платежной системы SWIFT. Но, по его словам, "Северный поток-2" пока не работает и его не следует использовать для давления или создания угрозы Российской Федерации.

Тем не менее Коглер считает, что в случае полномасштабной атаки на нашу страну, Россию должны "наказать" всеми доступными методами, в том числе и остановкой "Северного потока-2". "Но в конечном итоге дойдет до того, – это оценка "Зеленых", – что Австрия в европейском взаимодействии и союз (ЕС. – Ред.) должны договориться прежде всего с Германией. И тенденция определенно идет в том направлении, что если угрожать санкциями, то надо угрожать правдоподобно, тогда он (газопровод. – Ред.) должен быть включен в них", – заявил вице-канцлер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Евросоюз уже подготовил "надежный и всеобъемлющий" пакет санкций против России, которые будут введены в случае полномасштабного вторжения в Украину. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он включает в себя ограничение доступа к иностранному капиталу и "экспортный контроль, особенно технических товаров". "Северный поток-2" также является частью пакета ограничений.