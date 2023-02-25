'Мы всегда открыты для того, чтобы делать больше': Трюдо не исключает, что Канада может проводить обучение для украинских пилотов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова расширить летную программу, чтобы появилась возможность включить в нее украинских пилотов для обучения. Такой запрос сегодня есть у Киева, и Оттава постоянно ведет переговоры о том, как можно больше и лучше помочь Украине.

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Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в Торонто, передает CHCH News. Он указал, что канадская сторона заинтересована в предоставлении качественной и эффективной помощи для украинских военных.

"Мы учим украинских танкистов использовать Leopard 2, которые им передаем. Мы всегда открыты для того, чтобы делать больше. Мы будем обсуждать с украинцами то, как им лучше помочь", – пояснил Трюдо.

Также премьер подчеркнул, что в рамках тренировочной миссии UNIFIER, разработанной Оттавой, около 35 тысяч украинских защитников прошли курс навыков современного боя, что помогло им продемонстрировать успешные результаты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава США Джо Байден заявил, что истребители F-16 Украине передаваться пока не будут, потому что "сейчас они не нужны" украинцам. Он не стал исключать отправку самолетов в будущем, но отметил, что на этом этапе войны приоритетной является другая помощь.

А вот Великобритания может стать первым государством, которое разблокирует передачу Украине самолетов. Именно от нее наши защитники могут получить первые современные истребители, в которых нуждаются Силы обороны.

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