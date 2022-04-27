"Канада не будет сидеть сложа руки": страна ввела санкции протий 203 представителей "Л/ДНР"

Канада ввела персональные санкции против 203 представителей т.н. "ЛНР" и "ДНР". Речь идет о самопровозглашенных "официальных лицах" и "членов народных советов".

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщил МИД Канады в официальном релизе. Она призвала к немедленному выводу российских войск с украинской территории, а также заверила, что Канада не прекратит вводить санкции.

"Канада не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как президент [Владимир] Путин и его сообщники пытаются безнаказанно перекроить границы Украины. Международное право должно соблюдаться", – сказала Жоли.

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МИД Канады также напомнил, что попытка РФ аннексировать некоторые районы Донбасса является вопиющим нарушением международного права. "Сегодняшние меры оказывают дополнительное давление на президента Путина и причастных к ужасным событиям, происходящим в Украине", – заявили в МИД.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада ввела санкции против около 1000 физических и юридических лиц из России и Беларуси. А с момента оккупации Крыма Россией канадские санкционные меры затронули более 1,4 тыс. физлиц и структур.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада хочет передать Украине замороженные российские активы. Для этого их нужно будет конфисковать, что требует изменений в законодательстве страны. Канада станет первой страной G7, которая примет такое решение.

"Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и конфисковывать активы физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, и направлять их на компенсации жертвам", – заявила ранее Мелани Жоли. О какой сумме идет речь, она не уточнила.

Суммарные убытки Украины составляют около 600 млрд долл. Речь идет и о прямом ущербе, который нанесли военные действия, и о потерях экономики в будущем. Компенсировать эти потери планируют, в числе прочего, и за счет изъятых российских активов.