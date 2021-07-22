Уперше аграрна розписка була використана в Бразилії в далекому 1994 році. Місцеві фермери гостро потребували грошей через економічну кризу, так з’явилася аграрна розписка – інструмент залучення виробниками аграрної продукції фінансових або товарних кредитів під заставу майбутнього врожаю. Розрахунок за аграрною розпискою може відбуватися у вигляді сплати грошей (фінансова АР) або постачання сільськогосподарської продукції (товарна АР). Зараз у вигляді кредитів під аграрні розписки сільське господарство Бразилії залучає 25-30 мільярдів доларів щорічно. Приголомшлива сума, хіба не так? Ці гроші допомагають фермерам ефективно вести своє господарство, а фінустановам – розвивати ринок кредитування. Така собі win-win-ситуація.

А що в нас?

В Україні інструмент аграрних розписок запрацював ще у 2015 році, але чинний Закон про аграрні розписки визначає певні особливості механізму видачі та обігу АР, які обмежують потенціал цього інструменту для фінансування виробничого ланцюга в агросекторі. Усунути ці недоліки пропонується за рахунок діджиталізації процесів видачі, обігу та погашення АР, а також інтеграції задіяних державних реєстрів. Саме такі новели прописані в законопроєкті №2805.

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Тепер докладніше, чому цей документ важливий.

Покращення рівня доступності інструменту АР

Зараз:

Сьогодні оформити видачу або передачу АР може лише нотаріус, підключений до реєстру АР. Таких нотаріусів налічується лише близько сотні в Україні, і це напрочуд обмежує доступність АР. Для більшості фермерів найближчий підключений нотаріус далеко або зайнятий на тижні наперед.

Цей момент ускладнює доступ до використання інструменту АР.

Буде:

Законопроєкт передбачає, що оформити розписку зможе не лише нотаріус, підключений до реєстру АР, але й сам аграрій у своєму електронному кабінеті. Віддаленість або перевантаженість нотаріуса не обмежуватиме можливостей видачі та передачі АР.

Покращення зручності використання інструменту

Зараз:

Сьогодні АР – паперовий документ. До тексту АР вносять кадастрові номери земельних ділянок, на яких вирощується майбутній врожай. З огляду на велику кількість ділянок (паїв в оренді), одна АР може бути на кількох десятках або навіть сотнях аркушів паперу. Незручно, несучасно, неекологічно, чи не так?

Буде:

Відповідно до законопроєкту, АР – електронний документ, потреби використовувати папір не буде.

Зменшення кількості технічних помилок під час оформлення АР

Зараз:

Наразі під час видачі АР номери ділянок вносяться до її тексту "вручну". Тому видача АР (внесення та перевірка номерів) може тривати кілька годин, а іноді – цілий день, водночас можливі технічні помилки в номерах.

Буде:

Під час видачі АР номери ділянок "підтягуватимуться" автоматично завдяки інтеграції необхідних державних реєстрів. Час на їх заповнення та перевірку не буде витрачатися, а всі дані точно відповідатимуть даним у держреєстрах.

Здешевлення процесу видачі АР

Зараз:

Сьогодні видача АР коштує 100-200 гривень за кожну ділянку, до того ж треба порахувати тарифи реєстрів.

Буде:

Видача АР коштуватиме в розмірі тарифів реєстрів.

Спрощення обігу АР

Зараз:

АР – товаророзпорядчий документ. Оформити продаж АР може лише підключений до реєстру АР нотаріус, при цьому вартість такого оформлення (послуг нотаріуса) порівняна з вартістю послуг при видачі АР. Це перешкоджає формуванню вторинного ринку АР.

Буде:

АР – цінний папір. Продати АР можна або через нотаріуса, або з використанням інфраструктури фондового ринку. Це спростить обіг АР на вторинному ринку цінних паперів і зробить економічно ефективними операції з рефінансування боргів за АР.

Розширення можливостей фінансування за АР

Зараз:

Банк фінансує виключно агровиробника (пряме кредитування).

Буде:

Банк зможе фінансувати агровиробника (пряме кредитування), його постачальника (купівля на вторинному ринку агророзписки, виданої аграрієм як розрахунок за посівні матеріали, добрива, ЗЗР тощо), а також трейдера (купівля на вторинному ринку агророзписки, виданої аграрієм як зобов’язання в майбутньому поставити продукцію в обмін на отримані від трейдера гроші).

Розширення джерел фінансування

Зараз:

Джерело залучення фінансових ресурсів за допомогою АР – банки.

Буде:

Джерела залучення фінансових ресурсів за допомогою АР – банки й інвестори фондового ринку.

Розширення напрямів фінансування діяльності фермерів

Зараз:

За допомогою АР фінансується майже виключно рослинництво.

Буде:

За допомогою АР зможемо легко фінансувати будь-яке агровиробництво (у т.ч. тваринництво).

Розширення термінів фінансування за АР

Зараз:

АР дозволяють залучати фінансування на один агросезон.

Буде:

АР дозволятиме залучати фінансування на один або кілька агросезонів.

Що ми очікуємо в результаті?

НАБУ сподівається на якомога швидше прийняття законопроєкту, адже його новели допоможуть фермерам активніше залучати гроші, банкам – розвивати кредитування, а нашій економіці – зростати.

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