Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, який збільшує гарантовану суму відшкодування коштів за вкладами із 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень, а з 1 січня 2023 року гарантована сума може зрости до 600 тисяч гривень.

Тема наразі актуальна для України. І ні, не через нестабільність банківської системи. Навпаки. В останні роки в нас, на щастя, не відбувається банкопадів. Система очистилася і стабільно працює. Ось тільки пандемія, хвилювання, втрата регулярного доходу в частини населення.

Здавалось би, який зв’язок?

Річ у тім, що в такій нестабільній і непередбачуваній ситуації люди схильні шукати вихід зі своїх непростих життєвих ситуацій та інколи діють імпульсивно. Але як не припуститися помилки та дійсно зберегти свої накопичення, а не втратити?

Видео дня

З’ясовуємо.

Фінансові піраміди

Знайоме формулювання, чи не так? І здавалось би, невже таке ще досі існує? Але історія з вкладниками B2B Jewelry підтверджує: таки існує.

Тому давайте почнемо з чек-листа, як не зв’язатися з пірамідою (яка, до речі, може бути завуальована під що завгодно).

Фінансові піраміди можуть мати різний вигляд, але всі мають одну спільну рису – обіцяють дивовижно високий дохід за відносно короткий час. Це може бути просто "вклад" у бізнес чи фонд, який обіцяють повернути через тиждень/місяць/квартал із доходом, що в кілька разів перевищуватиме доход із банківського депозиту. Ми бачили і вищезгаданий приклад "купівлі золота" з відтермінуванням видачі золота та шаленими відсотками протягом терміну відстрочки.

Але головне – хоч би якою була форма фінансової піраміди, якщо відкинути все, крім руху грошей, її схема зведеться до:

1) залучення грошей "вкладника/інвестора";

2) повернення суми вкладу/інвестиції з великим доходом (щонайменше в кілька разів більше доходу за банківським вкладом);

3) другий пункт виконується виключно за рахунок залучення дедалі нових вкладників/інвесторів, а не за рахунок реального бізнесу (хоча організатори можуть використовувати реальний бізнес як ширму);

4) щойно грошей від нових вкладників перестає вистачати на виплату доходів за попередніми вкладами, організатори піраміди зникають.

Очевидно – таких історій уникаємо. Адже якщо раптом ви принесете свої гроші до таких сумнівних установ і втратите їх – держава вам нічого не компенсує.

Тепер про адекватні способи заощадити та примножити.

Недержавні приватні фонди

Останнім часом про такі вже давно популярні на Заході формати почали розмовляти й у нас. Так, НПФ – це нормальна, адекватна практика. А з прийняттям закону про СПЛІТ, і в Україні НПФ можуть заслуговувати на більший кредит довіри. Адже діяльність цих установ в нас відтепер регулюється, зокрема й Нацбанком.

Вибираючи НПФ, можна звернути увагу на:

1) історію фонду та компанії, що управляє його активами (довга історія та позитивна репутація є плюсом);

2) масштаби фонду – обсяг активів і кількість клієнтів. Теоретично, що більший фонд, то більше уваги з боку регуляторів. Водночас і невеликий фонд за якісного управління може швидко зростати.

3) динаміка чистої вартості одиниці пенсійних активів (або внесків) – має значення не тільки темп зростання, але і його рівномірність. Зростання цього показника є ознакою зростання розміру активів НПФ у розрахунку на одного учасника. Рівномірне стале зростання показника є ознакою якісного управління фондом (і якщо воно випереджає (перевищує) рівень інфляції, це означає захист пенсійних заощаджень клієнта від інфляційного знецінення).

4) розкриття інформації (що більше інформації про фонд і свою діяльність розкриває КУА, то краще).

У випадку ліквідації фонду накопичення передаються до іншого НПФ за вибором учасника.

Наступна, максимально безпечна опція – депозити

Депозит – це той випадок, коли в разі чого держава гарантує вам повернення ваших грошей. А з новим законопроєктом є перспектива, що й суми гарантування в нас збільшаться.

Одразу зазначу, навіть якщо ви тільки на старті формування своєї фінансової подушки – вам ніщо не заважає почати. Депозит можна відкрити хоч зі 100 гривень.

Коли відкриваєте депозит в банку, уважно ознайомлюйтеся з договором. Це єдиний документ, який ви підписуєте, коли відриваєте депозитний рахунок. Тут перераховується все: починаючи від строків, у які можна знімати гроші з рахунку, до всіх додаткових умов за депозитом.

Важлива порада: не вкладайте всі гроші в один банк.

Якщо ми говоримо не про 100 гривень, а приміром про 400 тисяч, то аби убезпечити себе максимально – відкривайте депозити в двох різних банках. Логіка тут проста: наразі, поки законопроєкт не підтримано у другому читанні, максимальна сума повернення грошей за депозитом у разі утопічного для сьогодення "падіння" банку становить 200 тисяч. Тобто якщо що – держава таку суму вам обов’язково відшкодує.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.