Как санкции остановят Россию: озвучены три сценария будущего страны-агрессора

Санкции против России могут переломить ситуацию в войне против Украины. Всего есть три сценария, при которых экономическое давление заставит президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Об этом в своей колонке для НВ написал депутат ВР, экономист Ярослав Железняк. Он с начала войны отслеживает ситуацию в экономике РФ.

"Загнивание": пойдут по пути Северной Корее

Россия не была готова к таким санкциям: экономического падения и стагнации избежать не получится. "Появится дефицит не только сахара, но и других товаров, зарплаты будут расти очень медленно, а вот безработица увеличится, ряд больших компаний обанкротится. Но в целом страна продолжит функционировать. Как функционирует Иран, Венесуэла и даже Северная Корея", – пояснил эксперт.

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Ну а сама Россия будет значительно ослаблена и, наверное, лишена ресурсов для масштабных военных действий, считает эксперт, но в качестве изгоя проживет достаточно долго и будет кошмарить соседние страны.

"Пока лет через 5−10 окончательно не развалится от "экономического кровотечения" и не повторит судьбу распада Советского Союза", – спрогнозировал Железняк.

"Голодные бунты".

"Все-таки одно отличие от жителей той же Северной Кореи у россиян есть: часть из них уже пару десятков лет пожила относительно нормально и сможет понять, что что-то пошло не так. И знаменитая фраза "денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения" уже может не сработать", – предполагает нардеп.

Из-за внутреннего недовольства российские власти могут сместить свой акцент от войны до удержания ситуации внутри страны и попыток экономической стабилизации.

"Вероятность такого сценария я оцениваю как маловероятную. Во-первых, для таких последствий должно пройти значительно больше времени, чем враги собираются воевать в Украине. Во-вторых, пока таких массовых примеров при режиме Путина не было", – считает эксперт.

"Заговор элит"

"Скорее всего, шторм международных санкций наоборот консолидировал элиту, и не в пользу Украины. Им просто теперь некуда деваться. Ведь спасательные шлюпки Путин уже давно приказал показательно уничтожить, а людей, которые готовы вплавь на плоту бороться с капитаном Титаника, уже давно нет в окружении тирана. Остались лишь лояльные, отмечает нардеп.

Весьма наивно рассчитывать, что кто-то может переубедить или устранить диктатора в стране, в которой даже министр обороны и глава генштаба не имеют "доступа к телу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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