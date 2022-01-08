Как приумножить свои деньги в разы: на чем больше всего заработали миллиардеры

В 2021-м наиболее выгодными для инвестиций сферы оказались: сырье, криптовалюты, финтех-стартапы и онлайн-торговля. Миллиардеры, которые инвестировали в эти сферы. смогли в разы приумножить свои капиталы.

Список самых успешных миллиардеров составило издание Forbes. По их оценкам самой успешной стала предпринимательница, которая владеет онлайн-ритейлером.

Чем занимается: онлайн-продажами

Бакальчук является основательницей онлайн-ритейлера Wildberries. В 2021-м благодаря росту спроса на покупки в интернете она смогла приумножить свой капитал с $1,1 млрд до $12,9 млрд. Предпринимательница увеличила свою прибыль, в том числе, благодаря пандемии коронавируса. Люди по всему миру начали больше покупать в сети, это и позволило значительно приумножить состояние Бакальчук.

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Чем занимается: стартапы в сфере финансовых технологий

Сторонский владеет компанией Revolut, которая занимается банковскими услугами. Его актив взлетел в 2021-м с $1,1 млрд до $7,1 млрд. Эта сфера является одной из самых перспективных. Банковские услуги развиваются, цифровизируются. Развиваются банковские услуги онлайн, в то время как отделения закрываются.

Чем занимается: инвестировал в акции Tesla

Акции компании Tesla значительно выросли в 2021-м. Вместе с тем вырос и капитал Когуана, который инвестировал в компанию значительную часть своих средств. Отметим, такая инвестиция могли бы принести как прибыль, так и убыток. Однако инвестору повезло: он разбогател до состояния в $8,1 млрд.

Чем занимается: поставляет Кремний

Лигуо занимается поставками кремния, который используется в солнечных панелях, электронике. В 2021-м значительно выросли цены на сырье, при этом солнечная энергия – новый тренд. Это и позволило миллиардеру стать еще более богатым. Его состояние оценивают в $16,6 млрд.

Чем занимаются: криптовалютами

Братья Уинклвосс в СМИ называют "принцами" биткоина. Рост первой криптовалюты составил более 50% в 2021-м. Как результат, до $4,4 млрлд взлетело состояние каждого из братьев. Тут также стоит отметить, что инвестиции в криптовалюты также считаются одними из самых рискованных.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2021 году в мире появилось 400 новых долларовых миллиардеров. Среди них – 2 украинца. Это Алекс Шевченко и Макс Литвин – основатели инструмента проверки грамматики Grammarly. Состояние каждого из них оценивается в 4 млрд долларов.