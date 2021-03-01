Новые пенсии, курс доллара и работа на дому: как изменится жизнь украинцев в марте

Украинцев в марте ждет незначительная девальвация гривни. Кроме того, следующий месяц запомнится масштабным перерасчетом пенсий и новыми правилами удаленной работы.

О том, как изменится жизнь украинцев весной, читайте в материале OBOZREVATEL.

В марте курс доллара будет колебаться в диапазоне от 27,75 до 28,25 грн/$, рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Основным фактором, который может повлиять на стоимость валюты – сотрудничество с МВФ.

"Для того, чтобы курс значительно изменился и вышел с этого диапазона (27,75-28,25 грн), нужна какая-то новая информация по взаимодействию с МВФ. Если Украина начнет реализовывать реформы в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией, шансы на возобновление переговоров увеличатся, что приведет к укреплению гривни. Напротив, отсутствие прогресса по части реформ укажет на то, что весной переговоры вряд ли возобновятся, что может привести к ослаблению гривни", – прогнозирует аналитик.

В начале февраля украинская валюта сначала укреплялась, а доллар опускался ниже 27,6 грн, но после провала миссии МВФ гривня начала падать. По словам Иосуба, сейчас курс полностью учитывает эту неудачу, и потому в ближайшее время может стабилизироваться вокруг отметки 28 грн. Осенью Украину ждут пиковые выплаты по кредитам. Если к тому моменту рефинансирования от МВФ мы не получим – ситуация будет выглядеть тревожнее.

Одно из главных новшеств марта – плановая индексация пенсий. Средний размер прибавки составит 308 грн, а минимальный – 100 грн. Прибавка для всех будет разной. К примеру, если размер "чистой" пенсии составляет 5 тыс. грн, то вы можете рассчитывать на прибавку в размере 550 грн. Если же расчетный размер пенсии составляет всего 1500 грн (была низкая зарплата), то прибавки вообще не будет: и до, и после индексации выплата для такого пенсионера составит 1769 грн (прожиточный минимум для нетрудоспособных).

Чтобы оценить, на какую прибавку вы можете рассчитывать, нужно "чистую" пенсию умножить на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров, старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Украинские пенсионеры, которые сейчас получают не меньше 9090 грн, после 1 марта могут претендовать на прибавку в размере около 1000 грн.

Март – последний месяц фиксированного тарифа на газ. Уже с апреля, как ранее анонсировали в Кабмине, все семьи переведут на годовые контракты. В течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной, каждый месяц нужно будет вносить равные суммы.

За март должны подготовить ряд новшеств, среди которых:

вместо двух платежек (абонплат и за сам газ) будет одна;

размер абонплаты в разных регионах выравняют;

поставщика можно будет менять через "Дію";

тариф на газ попытаются удержать на действующем уровне.

"Мало того, разработан механизм, который закладывает основания для снижения общей суммы, когда мы добавляем к цене газа тариф на распределение... Также правительство уже сейчас работает над тем, чтобы государство выполнило свою функцию по предоставлению удобного сервиса для граждан: смена поставщика газа через мобильное приложение "Дія". Речь идет о так называемом боте, проще говоря, механизме, который автоматически будет сравнивать вашу цену с ценами других поставщиков и, если она выше, рекомендовать сменить поставщика", – анонсировал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Кроме того, в марте ожидается дополнительный выходной – в честь 8 Марта. Украинцы смогут отдыхать с 6-го по 8-е число (сразу три дня).

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал закон о новых правилах надомной работы. Согласно документу, новшества вступят в силу на следующий день их публикации. А учитывая, что закон уже принят, уже в марте его нормы могут полноценно вступить в силу.

В результате:

украинцам, которые работают на дому (или вне офиса), работодатель должен будет предоставить оборудование (например, ноутбуки);

менять места удаленной работы без уведомления работодателя нельзя. Работодатель должен знать, где находится сотрудник;

чтобы поменять место работы предупреждать работодателя нужно не раньше, чем за три дня;

продолжительность рабочего дня и размер зарплаты не меняется;

работодатель сам сможет решать по результатам договоренностей с коллективом, как контролировать и оценивать результаты работы "удаленщиков".

О том, как на практике будут работать новые правила и помогут ли они защитить права украинцев, которые работают на дому, покажет время.