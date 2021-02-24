Украинцы будут по-новому платить за газ и менять поставщика: Витренко анонсировал изменения

В Украине после отопительного сезона цены на газ удержат на уровне около 6,99 грн за кубометр благодаря "рыночным механизмам". Также готовят перемены в платежках и новые правила изменения поставщика.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко. "Мы уже наработали конкретные рыночные механизмы, благодаря которым цена и после окончания отопительного периода не будет превышать 6,99 грн. Более того, мы уже определили, как сделать так, чтобы людям были понятны тарифы и их легче было платить", – сказал и.о. министра.

Что изменят:

вместо двух платежек (абопналат и за сам газ) будет одна;

размер абонплаты в разных регионах выровняют;

поставщика можно будет менять через "Дію";

тариф на газ попытаются удержать на действующем уровне.

"Мало того, разработан механизм, который закладывает основания для снижения общей суммы, когда мы добавляем к цене газа тариф на распределение... Также правительство уже сейчас работает над тем, чтобы государство выполнило свою функцию по предоставлению удобного сервиса для граждан: смена поставщика газа через мобильное приложение "Дія". Речь идет о так называемом боте, проще говоря, механизме, который автоматически будет сравнивать вашу цену с ценами других поставщиков и, если она выше, рекомендовать сменить поставщика", – рассказывает Витренко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине плату за распределение газа (т.н. абонплату) могут пересмотреть в сторону снижения в случае, если летом снизится цена на само голубое топливо.