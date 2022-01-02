Как изменится курс доллара в Украине в первые дни января: опубликованы прогнозы

В Украине курс доллара в первую неделю января имеет шансы как на стабильное движение около действующих отметок, так и на незначительный рост. Однако больших изменений не ожидается.

Какие факторы повлияют на курс валют и сколько заплатим за валюту в первые дни января, читайте в материале OBOZREVATEL.

На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция доллара на фоне возобновления "ралли Санта-Клауса", говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade. Все дело в том, что низкий уровень госпитализации тех, кто заразился штаммом "Омикрон", мотивировал инвесторов приобретать рисковые активы, к числу которых относятся и американские акции.

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"В какой-то степени ситуация похожа на динамику начала текущего года, когда внедрение вакцин позволило придать силы фондовых активам. И тогда и сейчас инвесторы склонны верить в восстановление глобального ВВП, вследствие чего и снижается спрос на доллар", – пояснил Родлер.

Главная идея заключается в том, что "Омикрон" может стать неким аналогом сезонного гриппа, а значит COVID-19 перестанет оказывать негативное влияние на мировую экономику. В таком случае потребность в размещении денег в активах-убежищах, вроде доллара, утратит свой смысл.

Впрочем, вряд ли такое положение дел сохранится надолго, так как отличия от ситуации годичной давности все таки присутствуют. Например, сейчас Федеральная резервная система США (аналог украинского Нацбанка) готова активно бороться с инфляцией, которая достигла 5,7%, а ожидалась в диапазоне 1,5-3,3%. Это подразумевает ужесточение и сворачивание стимулов начиная с 2022 года.

"Ожидаем курс доллара выше отметки в 27,4 грн/$", – спрогнозировал эксперт.

С таким мнением не соглашается аналитик компании Concorde Capital Евгения Ахтырко. Она наоборот считает, что в первом месяце 2022-го стоимость доллара в Украине будет плавно снижаться. Одна из причин – низкая деловая активность. В этот период бизнес меньше покупает валюту, снижается спрос на доллары.

"Небольшое укрепление все-таки возможно. Вероятно, рынок будет пытаться вернуть курс к отметке 27 грн/$", – говорит аналитик.

Она напоминает, что на ситуацию также будут влиять и психологические факторы. Среди них, и новости о возможной эскалации и полномасштабная военная агрессия со стороны РФ.

"Если психологические факторы и дальше будут иметь место, курс может удержаться на тех же позициях и в дальнейшем", – отмечает эксперт.

В Украине четвертая часть потребительской корзины – импортная продукция. Ее стоимость зависит от курса доллара. То есть после подорожания валюты пропорционально растет и общая инфляция в стране. Также от ситуации с гривней зависят:

стоимость недвижимости

Цены на дома и квартиры на вторичном рынке закреплены в долларах. Кроме того, после подорожания доллара меняются и цены на первичном рынке жилья. Правда, работает такая зависимость только в одну из сторон. В случае резкого снижения курса доллара цены в валюте на первичном жилье наоборот могут вырасти.

стоимость авто

Автомобили в Украину также импортируются, поэтому и цена меняется, зависимо от курса доллара. Чем дешевле валюта, тем доступнее машины.

стоимость газа и бензина

Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов (бензина). По экспертным оценкам, после подорожания доллара на 10 копеек уже через две недели бензин может подорожать на 7 копеек. Кроме того, рынок газа также зависит от стоимости импортного голубого топлива.

Ситуация на валютном рынке влияет и на макрофинансовую ситуацию в стране. Чем выше доллар, тем выше экспортные выручки бизнеса в гривневом эквиваленте. Значит, растут налоговые поступления в бюджет и доходы от таможни. С другой же стороны, больше средств приходится отдавать на обслуживание и погашение внешних кредитов.

В целом же, первый месяц нового года запомнится Украине относительно стабильным курсом доллара. Валюта будет колебаться в достаточно узком коридоре от 27,2 до 27,4 грн/$.