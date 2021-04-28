Кабмин назначил нового и.о. министра энергетики: Витренко отправили в "Нафтогаз"

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Бойко назначили и.о. министра

Кабинет министров назначил нового и.о. министра энергетики после назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Им стал первый зам министра Юрий Бойко.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства. "Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", - говорится в сообщении.

Это решение техническое. Юрий Витренко с 28 апреля назначен главой "Нафтогаза", а его должность в Минэнерго временно занял Бойко. Но уже 29 апреля в Раде рассмотрят вопрос о назначении вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

К слову, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаз Украина". Вместе с ним из компании уйдет и наблюдательный совет. Соответствующее решение, как говорится в заявлении правительства, приняли из-за "неудовлетворительной работы "Нафтогаза".

Должность Коболева на год займет Юрий Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики. "Правительство Украины на заседании в среду решило уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временно – сроком на год – назначить руководителем компании Юрия Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики, а ранее был исполнительным директором "Нафтогаза", – говорится в сообщении.

Ранее между Витренко и Коболевым разгорелся скандал, который закончился увольнением первого из "Нафтогаза". После Юрий Витренко заявил, что главу "Нафтогаза" Андрея Коболева нужно уволить вместе с наблюдательным советом компании.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

УкраинаЮрий Бойко (министр)