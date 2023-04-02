Из-за российского обстрела в Украине остановилась ТЭС: оборудование повреждено

В Украине после российских обстрелов 2 апреля остановилась одна из теплоэлектростанций (ТЭС). В результате атаки было повреждено оборудование, ТЭС прекратила производство электроэнергии.

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Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании "ДТЭК". Регион, в котором произошел инцидент, не называют. В сообщении также не говорится о введении каких-либо ограничений на потребление электроэнергии.

"После окончания обстрела энергетики смогут приступить к ликвидации последствий атаки и восстановлению работы оборудования", – отметили в компании и добавили, что, по предварительной информации, обошлось без человеческих жертв.

В целом теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы Россией уже более 30 раз. В результате вражеских обстрелов погибли три энергетика, еще 28 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом 2 апреля в Украине не запланированы отключения света. "Укрэнерго" сняло все ограничения, которые действовали в центральном регионе почти месяц, после российской атаки 9 марта.

Впрочем, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и повербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

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