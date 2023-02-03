Из-за кризиса россиян начали "обворовывать" на молоке: продают килограммами вместо литров

В России начали маскировать снижение объема молока в пакете надписью "1 кг". Большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр, а молочные заводы таким образом могут сэкономить почти 3% продукта при той же упаковке.

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"Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами – большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и это вводит в заблуждение. ... Ведь 1 кг молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл", – сообщают росСМИ.

При этом подчеркивается: связанный с упаковкой тренд наблюдается в условиях подорожания основного сырья для молокоперерабатывающих заводов. "По данным Росстата, средняя цена реализации молока у сельхозпроизводителей выросла на 20,1% относительно уровня 2021 года. А себестоимость производства молока в 2022 году, по предварительным данным, выросла на 7-8% относительно предыдущего года", – говорится в материале.

Подход не новый

В то же время подчеркивается: это не первый случай, когда в России на фоне экономических кризисов и снижения потребительской активности производители прибегали к снижению веса или количества продукции в упаковке. Так:

в 2008 году молочные предприятия стали массово предлагать продукт в упаковке по 900 мл вместо 1 литра, а производители бакалейных товаров – в пакетах 900 г против 1 кг ранее;

кондитерские предприятия со временем снизили массу шоколадных плиток со 100 г до 80–90 г;

в 2019 году на фоне подорожания яиц некоторые производители стали предлагать упаковки с 9 яйцами вместо привычного десятка.

При этом, подчеркивается, таким образом россиян вводят в заблуждение и относительно стоимости продукции. "Такой маркетинговый ход создает иллюзию, что товар в такой упаковке дешевле относительно продукции конкурентов", – объясняют авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с октября Россия ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс для экономики страны.

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