Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров

Менеджеры ПриватБанка, которых обвиняют в выводе средств, имеют отношение к переводу на счет днепропетровской страховой копании "Ингосстрах" около 137 млн грн. Это сделали за три дня до национализации банка – 16 декабря 2016 года.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура ведет дело по указанному расследованию еще с 2017 года. НАБУ подозревает в указанном преступлении бывшего главу банка Александра Дубилета, его первого зама Владимира Яценко и бывшую руководительницу одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно работала в "Ингосстрах", Елену Бычихину.

Суть схемы:

еще до национализации топ-менеджеры вероятно знали, что банк заберет государство;

16 декабря они в срочном порядке подписали дополнительные договоры с "Ингосстрах", пересчитали им два депозита по курсу доллара и перевели в общей сложности 137 млн грн;

подписывать такие договора менеджеры банка не имели права;

депозиты "Ингосстрах" хранились в "Привате" еще с 2014-го, но перерасчет провели накануне национализации.

деньги перевели двумя траншами в 7,4 млн и 124,4 млн грн.

В отношении сделок с "Ингосстрах" уже проводят расследование по статьям ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 УК (злоупотребление служебным положением и присвоение имущества). Что интересно, Бычихина также значится в управлении (основывала, была подписантом или руководителем в разное время) целого ряда компаний: "Приват-Терминал", "Приват-Электрон", "Приватагротрейд", "Приват-Альянс".

К слову, в банке есть собственный финансовый мониторинг, который не мог допустить проведение такой сделки. На тот момент в ПриватБанке финмоном занимался Игорь Терехин.

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