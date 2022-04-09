Италия собирается отказаться от российского газа: выход уже найден

Италия начала искать замену российскому газу. Одним из вариантов является Алжир: ожидается, что уже 11 апреля премьер-министр страны Марио Драги подпишет соглашение с властями Алжира об увеличении импорта голубого топлива.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию – после России, которая обеспечивает 40% необходимого ей топлива.

"Премьер-министр Италии Марио Драги посетит Алжир 11 апреля, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа. Рим активизирует усилия по использованию альтернативных газовых потоков после вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается: по словам представителей правительства Италии, она ведет газовые переговоры с 7 странами. "И некоторые переговоры находятся на очень продвинутой стадии", – отметили аналитики.

В свою очередь, Эстония уже объявила о том, что полностью прекратит импорт российского газа до конца 2022 года. Вместо него она будет использовать сжиженный природный газ. В правительстве страны отметили, что причин для такого решения есть, по меньшей мере, две:

нежелание фактически финансировать войну России против Украины;

обретение энергетической независимости от РФ.

Ранее же полностью отказалась от российского газа Литва. Как заявили в Минэнергетики государства, решение является ответом на энергошантаж РФ в Европе и войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать российский газопровод "Северный поток-2". Такой шаг, по мнению польского президента, должен стать частью пакета энергетических санкций против России.